Isabel Rodríguez, ante una reforma de malversación: "Combatir la corrupción sigue siendo bandera del Gobierno"

Exige a Feijóo que se pronuncie sobre las palabras de Ayuso sobre sanidad y que aclare su postura fiscal para reformar la financiación

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este jueves que la lucha contra la corrupción "sigue siendo la bandera" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al ser preguntada por un posible cambio en el delito de malversación aprovechando la reforma del Código Penal para derogar la sedición.

Así se ha pronunciado Isabel Rodríguez durante un desayuno de Nueva Economía Fórum sobre la posibilidad que ha dejado abierta el Gobierno a modificar también el delito de malversación durante la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal, tal y como están pidiendo partidos independentistas.

Al ser preguntada por este asunto, la ministra portavoz ha defendido la acción del Gobierno de Pedro Sánchez para revertir la situación en Cataluña desde el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, aunque ha reivindicado que "la ejemplaridad" sigue siendo "la bandera".

De hecho, la primera respuesta de Isabel Rodríguez ante este tema ha sido para parafrasear una frase de la ex ministra de Defensa, Carmen Chacón: "La convivencia y la concordia valen mucho la pena". Así ha contrapuesto la gestión que ha hecho Pedro Sánchez de la crisis catalana con la que hizo el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

CONTRA FEIJÓO POR LA SANIDAD

La ministra portavoz también ha hablado sobre otras cuestiones durante este foro, como por ejemplo sobre la sanidad y la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Madrid el pasado domingo en defensa de la sanidad pública.

En este contexto, Isabel Rodríguez ha asegurado que echa de menos que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "todavía no haya dicho 'ni mu' en relación a los insultos a los profesionales de la Sanidad en la Comunidad de Madrid".

En cualquier caso, la ministra portavoz ha reconocido que existe un problema nacional relacionado con la sanidad, derivado de la situación de la pandemia, aunque ha reivindicado la financiación dedicada a este servicio desde la llegada de Sánchez a La Moncloa.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Precisamente, Isabel Rodríguez también ha aludido el problema sobre el modelo de financiación autonómica, reconociendo la dificultad para sacar adelante próximamente un nuevo sistema, aunque poniendo en valor que "nunca antes las comunidades habían contado con tantos recursos del Estado".

Eso sí, ha vinculado esta reforma a la fiscalidad, por lo que también ha instado al PP a posicionarse sobre una postura con los impuestos, después de que varios Ejecutivos regionales gobernados por los 'populares' decidieran aplicar rebajas fiscales, aunque también algunas lideradas por los socialistas, como Comunidad Valenciana, Aragón o Castilla-La Mancha, entre otros.

Otro de los temas que ha salido durante el acto ha sido la Ley de Memoria Democrática, cuando se está acercando la fecha del 20 de noviembre. A este respecto, Isabel Rodríguez no puede asegurar que no se produzcan movilizaciones homenajeando al dictador Francisco Franco, aunque sí que ha garantizado que "esas marchas no serán conforme a la ley".