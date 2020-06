Iturgaiz recuerda a Zamarreño y a quienes como él "dieron la vida por la libertad y por España"

SAN SEBASTIÁN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición PP+C's a lehendakari, Carlos Iturgaiz, ha rendido homenaje este jueves en Errenteria (Gipuzkoa) al que fuera edil del PP asesinado por ETA hace 22 años en esta localidad, Manuel Zamarreño, y a quienes como él "dieron la vida por la libertad y por España".

Iturgaiz ha participado este jueves junto al presidente del PP, Pablo Casado, en un acto en recuerdo de Zamarreño, en el parque que lleva su nombre en la citada localidad guipuzcoana.

Al homenaje han asistido, entre otros, la viuda de Zamarreño, Mari Sol Fernández, una de sus cuatro hijos, Naiara, así como numerosos dirigentes del PP como Iñaki Oyarzabal, Beatriz Fanjul, Iñigo Arcauz, Juan Carlos Cano, José Luis Arrúe o Laura Garrido, y también de C's como Luis Gordillo.

El candidato de PP+C's a lehendakari ha mostrado su "cariño y afecto" a la familia del edil asesinado, al tiempo que ha recordado como hace 22 años y seis meses también fue asesinado por ETA el portavoz del PP en Errenteria José Luis Caso, a cuya familia también ha trasladado su "afecto". Tras su asesinato Zamarreño cogió el relevo.

"Yo quiero ser el concejal que sustituya a José Luis Caso, no voy a dimitir, no voy a renunciar al acta, sé que ETA me va a matar, me dijo, se lo debo a mi amigo", palabras del homenajeado que ha recordado Iturgaiz, que ha explicado que ambos trabajaban en los astilleros pasaitarras donde "se conocieron, se hicieron amigos y se implicaron en su proyecto político de defensa de las libertades, de amor a España, amor al País Vasco y a Errenteria y por eso ETA los mató".

Además, ha señalado que cuando Zamarreño le dijo que ETA le mataría, palabras que tiene "grabadas" en su mente, la banda terrorista estaba haciendo "una campaña difamatoria asquerosa, lamentable, contra Manuel en este pueblo y por Gipuzkoa y, además, ya le colocaban su nombre en la diana". "Manuel estaba también en la lista de ETA y vinieron a por él, le asesinaron", ha denunciado.

Iturgaiz ha destacado que "en esta tierra, en Errenteria, en Gipuzkoa, en el País Vasco, si hoy hacer política es más fácil es gracias a personas como Manuel Zamarreño que hace 22 años dieron la vida por la libertad y por España" y "nunca estaremos suficientemente agradecidos los verdaderos vascos, los que amamos esta tierra con la ideología que sea, los que defendemos la libertad, la democracia".

En este sentido, ha agradecido a todos los que han sido y siguen siendo cargos electos del PP y de C's, "todas esas personas que siguen defendiendo lo esencial, la libertad, la democracia, España, la tolerancia y el respeto".

"Nosotros siempre hemos respetado a los demás, piensen lo que piensen, y a por nosotros vinieron para que desapareciéramos físicamente y políticamente de esta tierra y resistimos", ha subrayado, para incidir en que resistieron entonces y hoy "es más fácil pero también con dificultades de ser del PP o ser de Ciudadanos en esta tierra, resistimos y resistiremos" porque "somos parte de este paisaje, somos parte de este terreno, nuestras raíces están aquí y este país hay que hacerlo con socialistas, comunistas, abertzales, nacionalistas pero los constitucionalistas somos una parte de esta tierra".

Iturgaiz ha incidido en el recuerdo a todos esos concejales de PP y C's en Euskadi, esos "verdaderos héroes en el ayer, en el hoy y en el mañana". "El recuerdo a nuestros compañeros asesinados estará de forma permanente en las siglas del PP", ha aseverado, porque "las víctimas, su memoria, su dignidad y justicia para todos ellos es lo más importante".