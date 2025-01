IU afirma que es "crucial" para el Gobierno tener nuevos PGE con avances sociales: "Condiciona su pervivencia"

Maíllo llama a la unidad para impedir que PP y Vox gobiernen: la izquierda no puede estar resignada ni en el "cuanto peor, mejor"

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

IU subraya que aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) con claro componente social es "crucial" y "condiciona la pervivencia" del Gobierno, dado que de ello depende que afronte el tramo final "complejo" de legislatura con fortaleza o debilidad.

También ha vuelto a poner de manifiesto que la izquierda no puede estar de "brazos cruzados" ante el avance de la derecha y alerta a los que tengan la tentación de caer en la estrategia del "cuanto peor, mejor". De esta forma, vuelve a apostar por la unidad como estrategia, pero "no como recipiente vacío" sino como elemento de "combate" institucional y de gobiernos ante la ultraderecha.

Así lo plantea el líder de IU, Antonio Maíllo, en su borrador de informe político, al que ha tenido acceso Europa Press, y que someterá a consideración de la Coordinadora Federal de la formación este sábado.

En este texto, Maíllo desgrana que sacar adelante unas cuentas públicas con avances sociales es "indispensable" y que "condiciona la pervivencia" del Gobierno, al ser "condición 'sine qua non' para afrontar con mayor o menor debilidad un complejo fin de legislatura".

NEGOCIAR LOS PGE GENERARÁ TENSIONES ENTRE SOCIOS

El coordinador federal de IU diserta que los Presupuestos son uno de los principales retos políticos y es consciente de que su negociación "siempre implica tensiones" entre las distintas fuerzas políticas. Al respecto, asume que las prioridades de IU "chocan" con partidos necesarios para la mayoría parlamentaria, en alusión velada a PNV y Junts.

Otro aspecto esencial es la reducción de jornada, que enfrenta "obstáculos" tanto desde el ámbito empresarial como desde sectores "más conservadores" del Gobierno, en referencia a cargos del PSOE y tras el choque entre Sumar y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Así, IU demanda que fijar una jornada de 37,5 horas no debe quedarse en "buenas intenciones" sino ser una "realidad palpable", a la par que reivindica que su formación ya hace más de 20 años que demandó bajarla incluso a 35 horas.

Maíllo también fija como debate prioritario garantizar la atención a la población migrantes, sobre todo a los menores, como se afana el Ministerio de Juventud e Infancia cuando hay más de 5.000 menores hacinados Canarias. Por ello, afirma que modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería es una "exigencia de primer nivel".

MENSAJE AL PSOE EN VIVIENDA: LAS REBAJAS FISCALES SON DE DERECHAS

Respecto a vivienda, denuncia que el PP vuelve a jugar el "peor papel posible" como "máximos representantes del ladrillazo" tras las propuestas lanzadas recientemente por su líder, Alberto Núñez Feijóo, junto a sus 'barones' autonómicos y que solo fomentan la "especulación".

Respecto al paquete de medidas anunciadas por el presidente, Pedro Sánchez, en materia de vivienda, Maíllo celebra que el PSOE "por fin" asuma medidas planteadas por IU, como incluir viviendas de la Sareb en el parque público, que los pisos turísticos tributen como "negocios" y la necesidad de apostar por el alquiler.

Sin embargo, reconoce su preocupación por la insistencia de Sánchez en la colaboración público-privada para crear y gestionar vivienda pública, pues abre la "puerta a la especulación". Aparte, critica el error del PSOE al apostar por exenciones fiscales a propietarios que alquilen con precios dentro de los índices de referencia, cuando lo adecuado es aplicar sanciones si no lo hacen.

"Pretender afrontar la crisis de la vivienda a golpe de rebajas fiscales es propio de la derecha y el PSOE debe decidir de una vez si se desmarca de verdad del PP en materia de vivienda", exige el coordinador de IU para insistir, a continuación, que es "inadmisible" premiar con bonificaciones tributarias a los "especuladores".

NO HAY QUE ASUMIR COMO "IRREVERSIBLE" UN GOBIERNO DE PP Y VOX

Por otro lado, reclama que la izquierda, con el avance de la ultraderecha a nivel internacional, no puede darse por vencida en la disputa cultural, ni asumir como "irreversible" que PP y Vox puedan llegar a formar un "gobierno reaccionario".

En este punto, destaca que IU sabe leer el "momento histórico" como prueba el lanzamiento de 'Convocatoria por la democracia', el proceso para ampliar alianzas con colectivos sociales y defender los valores democráticos, dado que el "fascismo" de "nuevo cuño" ya está presente. Es más, alerta de que existe una "amenaza autoritaria" y es necesario organizarse.

Así, Maíllo apuesta por un proyecto estratégico "de acumulación de fuerzas" y de "nuevas alianzas" y liderazgos "no jerárquicos".

APUNTA A ERRORES DE MADURO Y CRITICA TACHAR AL PAÍS DE DICTADURA

En el plano internacional, el coordinador de IU reprocha que con Venezuela existe una "crisis política" que deberán abordar sus propios ciudadanos.

Así, recalca que Nicolás Maduro ha sido nombrado de nuevo presidente en un contexto de "relativa tranquilidad" pero "no exento de polémica" por la postura de los distintos países que "constatan diferentes importantes con la actuación del gobierno electo".

Eso sí, critica que con las peticiones de reconocimiento como presidente del líder opositor, Edmundo González, se viva un "revival" de lo acontecido hace años con Juan Guaidó.

Ante ello, apunta que IU continúa defendiendo la "institucionalidad" a la hora de resolver conflictos y el respeto a la soberanía de los países y sus leyes, frente a la "profunda hipocresía" de diversos países, que pueden mover sus posiciones en función de lo que marque el mercado del petróleo.

Maíllo ha criticado que sobre Venezuela se ha construido un relato de que es "una dictadura" para hostigarla, sobre todo porque no se alinea con Estados Unidos (EEUU). "Extraña dictadura donde la derecha y extrema derecha detenta el gobierno de no pocas regiones", ha reseñado para agregar, no obstante, que la situación de "debilidad" que atraviesa el Gobierno también se debe a sus propios "errores de gestión".

Su postura contrasta con las recientes declaraciones de la secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval, que respaldó la postura del presidente chileno, Gabriel Boric, cuando dijo que "desde la izquierda política, Venezuela es una dictadura".

NO TOMARSE A BROMA LAS ANSIAS EXPANSIONISTAS DE TRUMP

Por otro lado, celebra la retirada de Cuba de la lista de EEUU de países que promueven el terrorismo, lo que "nunca" debió ocurrir, y exige el fin del "bloqueo económico" al país.

También alerta de que la llegada de nuevo del republicano Donald Trump como presidente del país, junto al aumento de movimientos de extrema derecha, profundiza en las divisiones de la sociedad norteamericana. Y exhorta a no tomarse a la ligera sus declaraciones de "expansionismo territoriol", como la 'compra' de Groenlandia o la intervención del canal de Panamá.

Por último, advierte de que las grandes empresa tecnológicas (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) plantean un cambio de "paradigma del poder". "El imperialismo se ha digitalizado y sus dirigentes funcionan como empresarios de sí mismos fuera de las estructuras democráticas del Estado", concluye Maíllo, quien alerta además de la capacidad de las grandes plataformas de redes sociales de alertar la realidad social.