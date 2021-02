IU critica el "cerrojazo judicial" que supone el archivo de la querella contra Juan Carlos I y avanza recurso de súplica

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha criticado el "cerrojazo judicial" que supone la decisión del Tribunal Supremo de rechazar por segunda vez la querella interpuesta contra el rey emérito Juan Carlos I y critica la carencia de "una motivación ajustada a los parámetros constitucionales de tutela judicial efectiva" de esta resolución.

Además, ha avanzado que junto al Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, que impulsaron también la querella, interpondrán "de inmediato" un recurso de súplica contra el auto de archivo ante la misma Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El alto tribunal ha decretado la inadmisión de las querellas presentadas contra el Rey emérito por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales y con ingresos no declarados a Hacienda, al considerar que están basadas solamente en el "relato periodístico", argumentando que para abrir una causa penal "se precisa algo más".

Una resolución sobre la que IU manifiesta, junto los otros colectivos querellantes, su "profundo desacuerdo y malestar" con la "pobre argumentación" del auto de la Sala Segunda del TS, que preside el magistrado Manuel Marchena. Todo ello, a su juicio, pone de manifiesto la "vulneración" del derecho fundamental a la tutela judicial.

Además, han recriminado que "para salvar la institución de la monarquía, se ha optado por un "cerrojazo judicial carente de una motivación".

Por tanto, para estas organizaciones resulta "incomprensible" que el TS haya indicado que no procede abrir una investigación contra Juan Carlos I porque los hechos que se relatan en la querella no son más que 'informaciones reflejadas en la prensa'. Razonamiento que "no deja de sorprender", en primer lugar "porque la información publicada no ha sido desmentida por las autoridades españolas" y, por otro lado, "porque la querella no solo se fundamente en información periodística".

"Además causa sonrojo que el Tribunal Supremo alegue que el conocimiento de hechos criminales por los medios de comunicación no es suficiente para la apertura de una investigación judicial cuando, por el contrario, es notoriamente conocido que en este país ha sido gracias a hechos dados a conocer por la prensa como se han abierto importantes investigaciones judiciales, en especial en asunto relacionados con la corrupción dentro de la Administración Pública", argumentan.