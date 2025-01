IU defiende que el Gobierno no debe renunciar a los Presupuestos pese la "enésima amenaza" de Junts

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha defendido que el Gobierno no debe renunciar a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pese a la "enésima amenaza de Junts para romper todos los hilos" con el Ejecutivo, y ha abogado por que todos los partidos políticos se posicionen sobre las cuentas y temas como la vivienda o las mejoras en el ámbito laboral.

"Tenemos la posición política de participación en un Gobierno en el que no renunciamos a nada. Por eso tampoco renunciamos desde IU a una posición sobre los PGE que, aunque siga la enésima amenaza de Junts para romper todos los hilos con el Gobierno, no debemos cejar en abrir ese debate y que obliguen a todas las organizaciones políticas a posicionarse sobre unos PGE que tienen que asumir retos en el ámbito de la vivienda y del blindaje público de los servicios, junto con las mejoras de carácter laboral. No debemos dar por perdidos ninguna batalla política", ha asegurado el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en la primera reunión del año este sábado de su Coordinadora Federal, máximo órgano ejecutivo de dirección.

Maíllo ha añadido que la "batalla y defensa" de la democracia también está en el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Gobierno de presentar las cuentas anuales "independientemente de las potencialidades, posibilidades o amenazas que haya para su aprobación", aunque ha indicado: "Sin dramatismo en caso de que no se cumpliera".

Izquierda Unida, según su coordinador, "no está dispuesta a asumir que sea irreversible esa llegada de la extrema derecha y de la derecha a los gobiernos", como sería en el caso de España del líder del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en un mismo Ejecutivo. Por esta razón, Maíllo ha destacado que su formación "asume una disputa que no es irreversible y que exige un cambio de ánimo en la izquierda".

Maíllo ha dicho lo anterior por el símil que ha hecho entre España y diferentes partes del mundo, como Estados Unidos o Argentina, países en los que avanza la "ola reaccionaria y autoritaria", así como en grandes países de la Unión Europea, el último, Austria. "Hablamos de un momento internacional en el que la entrada y la proclamación del nuevo mandato de Trump como presidente no debe tomarse a la ligera", ha afirmado Maíllo, quien ha calificado a Donald Trump como el "Hitler del siglo XXI".

Actualmente hay seis conflictos bélicos en todo el mundo, "más que en ningún momento desde la Segunda Guerra Mundial", según el coordinador de IU, por lo que ha indicado, textualmente, que la movilización por la paz debe ser una prioridad en este 2025 y la necesidad de convocar protestas contra la escalada bélica y el gasto militar, situando a la paz como eje central en la acción política de Izquierda Unida.

Sobre el alto el fuego en Gaza, Maíllo ha deseado que "sea una realidad permanente frente a ese impulso criminal que ha tenido el Gobierno de Israel, con la complicidad del Gobierno de la Unión Europea y de Estados Unidos". IU también "atiende" con preocupación la situación de Siria y los riesgos de que se convierta en un estado fallido o la guerra en Ucrania.

VIOLENCIA DE GÉNERO, INMIGRACIÓN Y VIVIENDA

Maíllo ha destacado durante su intervención que siguen sin estar activos los 28 centros aun pendientes en las provincias de centros de crisis 24 horas de atención a mujeres víctimas de la violencia de género, en un inicio de año que deja atrás 2024 con 48 víctimas mortales por violencia de género.

"Tenemos que hacer una movilización y en eso está el primer acuerdo de esta organización, una movilización en las provincias en las que aun no se han puesto en marcha estos centros y, en alianza con otras organizaciones de diversa índole y de movimiento feminista, impulsar esas movilizaciones para hacer cumplir la ley", ha indicado Maíllo.

Otro de los temas prioritarios de la formación es la gestión de la inmigración. "No podemos estar ajenos a las muertes permanentes de migrantes ni ajenos al hacinamiento que se produce ahora mismo de más de 5.000 migrantes menores que se encuentran en Canarias", ha afirmado Maíllo.

También ha hablado el coordinador de IU de Muface, tema sobre el que la formación "tiene una posición clara" sobre la defensa del sistema público de sanidad de la garantía de los mutualistas para ser atendidos desde el sistema público.

"Es una oportunidad que se ha perdido de nuevo aceptando el chantaje de las grandes compañías privadas que ya no necesitan para su financiación de estos servicios y que han hecho una puja al alza que supone un coste que de alguna forma se podía haber aprovechado para haber fortalecido la tan necesaria red de sanidad pública", ha asegurado Maíllo.

Además, Maíllo ha mencionado el problema "estructural" de la vivienda, que viene arrastrándose desde hace 40 años "con un paradigma volcado a la iniciativa privada que no ha resuelto el derecho a la vivienda". Ha pedido medidas de carácter inmediato de intervención en el mercado a través de los topes de alquiler.