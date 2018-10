IU pregunta al Gobierno por qué Delgado no informó de los posibles delitos de los jueces con menores

Publicado 26/09/2018 18:44:18 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida (IU) Isabel Salud ha registrado este miércoles varias preguntas escritas al Gobierno para saber por qué la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "no puso en conocimiento de las autoridades competentes" los "indicios de posibles delitos" que dijo haber presenciado en Cartagena de Indias (Colombia), al ver a jueces y fiscales "alternando con chicas menores de edad".

Con esta iniciativa, la formación de izquierdas hace referencia a las grabaciones del almuerzo que compartieron la actual ministra con el excomisario José Manuel Villarejo y el exjuez Baltasar Garzón, en las que Delgado relataba que, en un viaje con jueces y fiscales a Cartagena de Indias, varios integrantes del Supremo y de la Fiscalía desaparecían porque iban con chicas menores, según lo publicado por 'Moncloa.com'.

Además de preguntar al Ejecutivo de Pedro Sánchez por qué Delgado no denunció estos hechos, la diputada de IU quiere saber si el Gobierno o alguno de sus miembros posee "más pruebas para determinar si se cometía un delito".

En su escrito, Salud señala que la edad mínima para el consentimiento sexual en Colombia está en 14 años, penándose de 12 a 20 años a quien mantuviera relaciones sexuales con alguien menor de esa edad, y que la prostitución y la pornografía de menores de 18 años está perseguida, así como el turismo sexual.

A este respecto, la parlamentaria señala que en las grabaciones "no hay detalles para saber si se estaba cometiendo un delito según la legislación colombiana". No obstante, añade que aunque no estaba obligada a hacerlo, Delgado sí podía haber denunciado y facilitado así el que se abriera una investigación ante los indicios de los que fue testigo.

PIDE UN PROTOCOLO PARA EVITAR ESTOS CASOS Y OBLIGAR A DENUNCIAR

Por último, la parlamentaria de IU aprovecha su iniciativa para preguntar al Gobierno si tiene "un protocolo específico para la prevención de la explotación de menores y el turismo sexual que pueda entregarse a los y las trabajadoras de la Administración, también la de Justicia, que realicen viajes al extranjero". "Si no es así, ¿tiene pensado elaborar uno a la mayor celeridad?", añade.

Según Salud, "Instituciones y empresas internacionales, por ejemplo compañías aéreas, recogen protocolos específicos para la prevención de la explotación de menores y el turismo sexual", que se basan, generalmente, en el protocolo facultativo de la 'Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía', firmado por el Estado español.

De hecho, la diputada destaca que en algunos de dichos protocolos se especifica a sus trabajadores "que deben poner en conocimiento de las autoridades competentes, incluyendo las autoridades aeroportuarias y de policía aeroportuaria, cualquier hecho o situación que conozcan que sea sospechoso, que haya dado o pueda dar lugar a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la existencia de sitios relacionados con las explotaciones sexuales de niños, niñas y adolescentes".