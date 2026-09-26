IU saluda la posible vuelta de Colau a primera línea y recuerda que el candidato del Frente Amplío saldrá de primarias

1120444.1.260.149.20260926151320 El secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha saludado este sábado la disposición de la exalcaldesa de Barcelona, Ana Colau, de volver a la primera línea política pero, al ser preguntado sobre la posibilidad de que encabece la lista del Frente Amplio que busca aglutinar a la izquierda alternativa al PSOE, ha recordado que el cabeza de lista se elegirá por primarias.

"A nosotros nos parece excelente que haya muchos candidatos y muchas candidatas para liderar el espacio de la izquierda", ha comentado en declaraciones a la prensa en la fiesta anual el Partido Comunista de España (PCE) que él lidera.

Según Santiago, "es una evidencia" de que el Frente Amplio que están construyendo "es sólido" y "recoge la totalidad de las fuerzas políticas de la izquierda que tienen voluntad de mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías sociales y las clases trabajadoras".

"Bienvenida la propuesta de la compañera y de otros compañeros y compañeras que, en un proceso democrático, se sometan a que decidamos quién es nuestro mejor candidato y candidata", ha apostillado el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso.