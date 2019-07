Juan Carlos Monedero: Si Carmena no hubiera apoyado a Errejón "seguramente" habría tenido "otro resultado" en Madrid

Publicado 08/07/2019 20:23:52 CET

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El politólogo y fundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha asegurado este lunes que si la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena no hubiera apoyado a Íñigo Errejón cuando presentó Más Madrid "seguramente" habría tenido "otro resultado" en las pasadas elecciones locales.

Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa al ser preguntado por las palabras de Carmena en una entrevista para el diario 'El País' en la que decía que "pudo ser decisivo" para la pérdida de la alcaldía que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pidiera el voto para la otra candidatura de izquierdas en la capital, encabezada por Carlos Sánchez Mato, las pasadas elecciones locales.

Monedero ha dicho que Carmena debe hacer "autocrítica". "Si hubiéramos sido capaces de reeditar lo que ocurrió hace cuatro años, cuando gracias a Podemos se unificó a toda la izquierda madrileña y buscando a ella como candidata de unificar a toda la izquierda hubiéramos tenido otro resultado", ha destacado.

"Por tanto, seguramente ese apoyo innecesario que ella en un momento determinado le dio a la deserción de Íñigo Errejón, en un momento que no hacía falta porque no había ningún tipo de diferencia ideológica, seguramente ahora no estaríamos lamentando los ataques a Madrid Central o tener que escuchar en todas las fiestas de verano de Madrid a Marta Sánchez", ha recalcado.