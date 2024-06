Los jueces de Madrid apoyan al juez que investiga a Begoña Gómez y rechazan "las descalificaciones" de Sánchez

Aseguran que "la ley es igual para todos" y creen que la actitud de Sánchez "trata de socavar la confianza" en los jueces



MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jueces de instrucción de Madrid han mostrado este lunes su apoyo al magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, rechazando "las descalificaciones" del propio Pedro Sánchez y recordando que "la ley es igual para todos, sin privilegios".

En una declaración institucional aprobada este mismo lunes, los jueces han querido mostrar su apoyo al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid "frente a los ataques profesionales, personales y familiares que está recibiendo en las últimas semanas y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta".

"Rechazamos, asimismo, las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes de quienes ostentan cargos en el Ejecutivo, incluso del propio presidente del Gobierno, que lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, trata de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces", han apuntado.

En esta línea, los jueces de instrucción de Madrid han insistido en que "la ley es igual para todos, sin privilegios". "Y, desde esta premisa, seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del poder judicial, y de servicio público a los ciudadanos", han apostillado.

Cabe destacar que, en su segunda carta a la ciudadanía, Sánchez criticó que el magistrado acordase citar a su mujer en plena campaña electoral no respetando, a su juicio, la norma no escrita de no dictar resoluciones judiciales "susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral".

Desde el Ejecutivo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acusó al magistrado de pasarse "por el arco del triunfo" dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial al dictar su providencia en la que contestaba a Sánchez. En la misma, el juez aseguró que no hay "precepto alguno" que le impidiese citar a Gómez en medio de la campaña.

Este mismo lunes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido "contención" al presidente del Gobierno y ha avisado de que la carta que publicó el pasado 4 de junio "solo contribuye al deterioro de las instituciones" y de la "independencia judicial".

Así se ha pronunciado el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado emitido este lunes por unanimidad "tras las manifestaciones contenidas" en la misiva del jefe del Ejecutivo en la que se hace "una valoración política de actuaciones de un juez de instrucción".