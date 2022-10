El juez archiva la investigación relativa a la agencia de detectives Método 3 al no encontrar encargo alguno a Villarejo

Avisa de que los hechos investigados se solapan con las pesquisas judiciales sobre La Camarga en Barcelona y con 'Land'

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audencia Nacional (AN) que investiga los negocios privados de José Manuel Villarejo ha archivado provisionalmente la pieza separada relativa a las entradas y registros efectuados en 2013 en Método 3 y a la detención del que fuera su dueño, Francisco Marco, al no encontrar indicios de que detrás de estas actuaciones policiales hubiera un encargo al grupo empresarial del comisario, CENYT, para conseguir la información guardada en la agencia de detectives.

En un auto del pasado lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, acuerda el sobreseimiento provisional de esta pieza separada número 27 de 'Tándem' --macrocausa también conocida como 'caso Villarejo-- porque "no ha sido posible concretar los indicios de criminalidad que dieron lugar a su apertura".

El instructor pone de relieve que "no se ha constatado la existencia de ningún encargo, presupuesto, servicio o proyecto de ejecución al respecto, lo que diferencia esta pieza de las restantes", en las que "se analiza un mismo patrón de contratación por el Grupo CENYT", que consistiría en encargos de clientes privados a Villarejo que él llevaría a cabo con su red societaria pero valiéndose de los medios policiales a su alcance.

Además, García Castellón expone que los hechos hasta ahora investigados en esta pieza 27 se solapan con otras dos investigaciones judiciales. Por un lado, la efectuada por los juzgados de Barcelona sobre la grabación de la conversación que tuvo lugar en julio de 2020 en el restaurante barcelonés de La Camarga entre Alicia Sánchez-Camacho, la entonces líder del PP catalán, y Victoria Álvarez, ex pareja del hijo mayor del ex president Jordi Pujol.

Por otro, recuerda que, aunque esta investigación partió de una denuncia presentada por Marco, donde apuntaba que los registros en las sedes de Método 3 en Madrid y Barcelona y su posterior detención fueron fruto de las presuntas maniobras de Villarejo para apoderarse de la información sensible que manejaba la agencia de detectives, lo que podrían ser delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa, son ilícitos coincidentes con los ventilados en la pieza 3.

"En dicha pieza (3), que se encuentra en fase de enjuiciamiento, se habría atendido al supuesto apoderamiento de la documentación, a su tratamiento y a la infracción de un funcionario público, como era el ex comisario Villarejo, de los deberes inherentes a su cargo. Por ende, tales hechos no pueden ser valorados de nuevo en esta pieza (27), so riesgo de incurrir en un 'bis in idem'", explica García Castellón.

La pieza número 3 es 'Land', una de las tres que se han juzgado en el último año en la Audiencia Nacional y que ahora están pendientes de sentencia. Durante la vista oral, se puso el foco en un informe sobre el patrimonio del fallecido empresario Luis García Cereceda que Método 3 elaboró para la viuda de éste, Silvia Gómez Cuétara, en el marco de una pugna familiar por la herencia, y que acabó en manos de Villarejo.

El juez subraya que "no consta, por el momento, que la información de Método 3 haya sido empleada en ninguna otra pieza separa de las que se investigan" todavía en la Audiencia Nacional.

A ello añade que, en cualquier caso, la referida detención ilegal o la regularidad de una diligencia policial desarrollada en Barcelona sobrepasa, con creces, el ámbito competencial propio de este juzgado, sin perjuicio de que tales peticiones se residencien en los órganos judiciales competentes para ello".

ÚLTIMA DILIGENCIA

García Castellón se alinea así con el Ministerio Fiscal, que el pasado mes de julio le pidió que no prorrogara la instrucción de esta pieza 27, si bien entonces el juez optó por agotar las pesquisas interrogando a un ex detective de Método 3: Julián Peribáñez.

De su declaración como perjudicado, indica ahora el instructor, "no se han desprendido elementos indiciarios suficientes como para corroborar la existencia de los hechos que se investigan en la presente pieza (27) ni para descartar la duplicidad o solapamiento procesal" con la número 3.

En esa comparecencia judicial, Peribáñez contó que colaboró con la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional --la encargada de dichos registros y detenciones-- a petición de la misma pero negó cualquier relación con Villarejo. En este sentido, aseguró que nunca coincidió con el comisario, según fuentes presentes en esa declaración.