El juez del 'caso hidrocarburos' recibe la petición del socio de Aldama para declarar y pide documentación a empresas

Archivo - El empresario Claudio Rivas (i) a su llegada a la Audiencia Nacional por el 'caso hidrocarburos', a 10 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso hidrocarburos' ha recibido la petición del empresario investigado Claudio Rivas, socio del conseguidor también imputado Víctor de Aldama, para declarar de forma voluntaria y ha requerido documentación a diferentes empresas que aparecen en la investigación.

Según un escrito dirigido al juez Santiago Pedraz, el empresario vinculado a Villafuel, la empresa sobre la que gira el caso, ha solicitado que se señale su "declaración voluntaria" para "la última semana de noviembre, siempre que sea posible".

Esa declaración, de ser aceptada para esas fechas por el juez instructor, coincidiría con la semana de las elecciones, algo que, según el abogado de Rivas, "obedece a motivos de salud" del propio letrado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantifica en más de 200 millones de euros el presunto fraude fiscal que se habría cometido en torno a esta supuesta trama con hidrocarburos.

No es el único caso en el que se señala a Rivas, puesto que Pedraz propuso el pasado junio juzgar al empresario junto a más personas por presunto fraude de 148 millones de euros en el pago de IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021 en el marco del 'caso Gaslow'.

Además, el juez instructor ha requerido a las sociedades Armeria Argali y Cacera Concejo que aporten contratos, movimientos bancarios y motivos por los que la mercantil Agarrobvio Unipessoal habría derivado 765.745 euros hacia dos cuentas de las mismas, la última de ellas administrada por Luis Alberto Escolano, socio de Aldama.

Pedraz investiga si dinero del presunto fraude se desvió a cuentas portuguesas y diferentes operativas realizadas con los fondos transferidos a Portugal, entre las que se encontraría el retorno de los fondos a mercantiles españolas, adquisición de criptomonedas y la transferencia a terceros países.