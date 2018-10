La juez del caso máster cita este viernes a uno de los profesores que ordenó cambiar una de las notas de Cifuentes

Publicado 02/08/2018 21:15:12 CET

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha citado para este viernes al catedrático Pablo Chico de la Cámara, uno de los profesores del máster de Derecho Autonómico de 2012 que cursó la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, y que pidió que se cambiara la nota de una de sus asignaturas dos años después.

Se trata de uno de los profesores (que está investigado en el caso) que compareció en rueda de prensa en la URJC el día 21 de marzo, junto al catedrático y director de estos estudios Enrique Álvarez Conde cuando saltó la noticia de presuntas irregularidades en estos estudios.

En concreto, 'eldiario.es' informó de que se había cambiado dos años después las calificaciones de dos asignaturas, que pasaron de no presentado a notable. Entonces Pablo Chico manifestó que la alumna, en referencia a Cifuentes, había superado la asignatura y se produjo un error administrativo.

Además, el docente escribió un correo a la funcionaria que realizó estos cambios, Amalia Colange, para detallar que por un error se había inscrito en las actas la calificación de no presentado a notable. La expresidenta mostró dicho email en una comparecencia en la Asamblea de Madrid.

A su vez, está llamado a comparecer en calidad de investigado ante la magistrada el antiguo estudiante del máster que cursó Cifuentes, Álvaro Morente, para explicar cómo realizó sus estudios y obtuvo sus certificaciones.

También está citado en calidad de testigo el director provisional del Instituto de Derecho Público tras la destitución del catedrático Enrique Álvarez Conde al frente de este organismo adscrito a la URJC, el profesor Pablo Acosta.

Lo hará en relación a la caja con documentación de las tres alumnas investigadas en la pieza sobre el máster de Derecho Autonómico que cursó el presidente del PP, Pablo Casado, que se localizó recientemente en las instalaciones del IDP.

La intención de la magistrada es conocer los detalles sobre el hallazgo de esta documentación, que fue remitida el pasado viernes por la URJC y obtener explicaciones sobre por qué no se envió antes al Juzgado que instruye la causa.

Se trata también del responsable que ha solicitado ya la supresión del CIF del Instituto de Derecho Público, pues la universidad va a cerrarlo de cara al curso que viene.

A su vez, Acosta elaboró un informe sobre presuntas irregularidades en la contabilidad del IDP durante la etapa de Álvarez Conde y que sustentaron una denuncia por parte del rector de la URJC, Javier Ramos, por presunto delito de malversación en este organismo, que fue remitida al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid.

Por otro lado, la juez también cita a cuatro alumnos que cursaron el máster de Derecho Público que hizo el presidente del PP, Pablo Casado, durante el curso 2008-2009, de cara a conocer cómo realizaron los estudios y cómo fueron evaluados.

Este jueves tuvo lugar una batería de declaraciones sobre esta pieza separada sobre el máster de Casado, pues comparecieron Álvarez Conde, que se acogió a su derecho a no declarar sobre este asunto hasta que no se resolviera un recurso que presentó y se determine si la pieza va al supremo, y la docente que evaluó uno de los trabajos del líder popular, Alicia López de los Mozos, que manifestó no recordar si Casado acudió a estos estudios y si era obligada la asistencia o no.

A su vez, el exrector de la URJC Fernando Suárez detalló el funcionamiento del sistema de convalisaciones de este máster y recalcó que él solo se dedicaba a confirmar el dictamen previo que le remitía al subcomisión de convalidaciones de postgrado, de la que era responsables los directores de másteres. Por otro lado, confirmó que en estos estudios no era necesario un Trabajo de Fin de Máster (TFM), pues se regían por el Real Decreto de 2005.