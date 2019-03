El juez recaba más datos sobre el 'stand' de Fitur por el que investiga a Camps y cita el 2 de abril a 4 testigos

Actualizado 27/03/2019 18:06:06 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps en el marco del caso Gürtel, continúa recabando datos sobre la adjudicación a Orange Market del montaje del 'stand' institucional en la Feria Internacional de Turismo 2009. Así, ha citado para el próximo 2 de abril a cuatro testigos que podrían aportar más luz sobre el grado de conocimiento del expresident de aquel contrato asignado en teoría, de forma irregular.

Según las citaciones a las que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha convocado el próximo martes, a partir de las 10.30 horas, a Emilio Alhambra (Ciudad de la Luz), José Puentes y Julio García Gimeno (Ciudad del Motor) y a Francisco Amorós (Consejería de Cultura y Deportes), todos de empresas que tuvieron expositores en el stand de la Comunidad Valenciana de aquella edición de Fitur.

El magistrado instructor explica que el motivo de la citación de estas cuatro personas es porque aparentemente fueron convocados a una reunión previa en la que se les indicó que la empresa de Álvaro Pérez 'el Bigotes', "realizaría los trabajos para Fitur 2009" y que esta empresa "pasaría el presupuesto a cada uno de ellos y que vendría autorizado desde Presidencia".

El juez trata de dirimir si Camps fue responsable de esta adjudicación, investigada en la 'pieza 5' del Caso Gürtel, en línea con lo que declaró en el juicio por la financiación ilegal de las campañas del PP en la Comunidad Valenciana el ex secretario general del PP Ricardo Costa, quien afirmó que el presidente ordenaba adjudicar los contratos públicos a las empresas de la trama.

RONDA DE DECLARACIONES

Ahora, retoma la ronda de declaraciones que inició en enero cuando compareció un grupo de testigos, entre ellos el propio Costa, quien reiteró que fue Camps quien ordenó emitir facturas falsas para contratar con Orange Market. También testificaron la ex jefa de prensa de Camps, Nuria Romeral; y la ex responsable de ventas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Alicia Verdú, quienes dijeron no saber nada de este asunto ni haber tenido responsabilidad alguna en las adjudicaciones.

Fue el diseñador del 'stand', contratado por Orange Market, quien cerró esa primera tanda de declaraciones el pasado 4 de marzo. Apuntó que su relación con la empresa de la trama Gürtel no se limitaba a esa feria, sino que desde el año 2005 se le habían encargado diversos proyectos que la empresa de la trama corrupta recibía a su vez del PP valenciano, como la organización de un congreso, o de la propia Generalitat.

Camps está investigado en la Audiencia Nacional en esta pieza número 5 del 'caso Gürtel' desde el pasado 17 de diciembre por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrir esta investigación a raíz de las revelaciones que hicieron Ricardo Costa, el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, su 'número dos', Pablo Crespo, y Álvaro Pérez en el juicio por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana.

CAMPS SE DESVINCULÓ DE LA ADJUDICACIÓN

El expresidente de la Comunidad Valenciana compareció como investigado el pasado 1 de febrero y se desvinculó de la adjudicación del 'stand' de Fitur. Afirmó ante el juez instructor que ni conocía a Orange Market ni los detalles de ese tipo de contratos, ni tampoco tenía relación con 'el Bigotes', a quien en una conversación grabada una Nochebuena llamó "amiguito del alma".

Si bien, un día antes había declarado, también en calidad de investigado, 'el Bigotes' --trasladado desde la cárcel--,que aseguró que todos los contratos de la Generalitat Valenciana estaban ordenados por Camps.