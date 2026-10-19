La jueza cita como testigos a consejeros de Ceuta y pide comunicaciones entre el Gobierno y la ciudad autónoma

Varios migrantes esperan a ser trasladados en la explanada del Guano, a 6 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a testificar el próximo 27 de octubre a varios consejeros del Ejecutivo de Ceuta y ha solicitado a la ciudad autónoma y a la Delegación del Gobierno que remita todas las comunicaciones y documentación relacionada con las reuniones celebradas antes de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos el pasado mes de julio.

Así consta en auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Tardón, accediendo a la solicitud de la Fiscalía, llama a Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, consejeros del Gobierno de Ceuta, y al día siguiente cita también como testigos a varios agentes de la Policía Nacional.

La jueza requiere a la ciudad autónoma y a la Delegación del Gobierno a que le remitan "actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio".

Además, Tardón solicita a la Guardia Civil, la Policía Nacional, Delegación del Gobierno, Ejecutivo de Ceuta, Autoridad Portuaria y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que "remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterizo y demás medios audiovisuales correspondientes", desde el 30 de julio.