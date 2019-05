El jugador Íñigo López, en libertad bajo fianza de 75.000 euros tras declarar en el 'caso Oikos'

Publicado 30/05/2019 17:16:30 CET

HUESCA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, Ángel de Pedro, ha dictado libertad provisional con fianza de 75.000 euros para el jugador del Deportivo de La Coruña Íñigo López, que ha declarado ante el juez que instruye las diligencias de la Operación 'Oikos' sobre el amaño de partidos de fútbol.

El abogado del futbolista, Juan Pablo Lerena, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que el jugador tiene 15 días para depositar la fianza y ha señalado que los delitos por los que se le investigan son los de corrupción entre particulares en su modalidad de competiciones deportivas, predeterminación del resultado de competiciones deportivas y cooperación necesaria en un posible delito de estafa por las apuestas.

Lerena ha hecho un llamamiento a la presunción de inocencia tras el "revuelo" organizado, así como a "la mesura, prudencia y paciencia". También ha apuntado que cuando sepa qué han declarado otros investigados y pueda leer las transcripciones de las conversaciones telefónicas, podrá decirle a su cliente que declare voluntariamente y exponga "lo que haya que explicar".

Ha apuntado que el juzgado y la Fiscalía han estado investigando seis meses cada uno y ha apelado a "esperar a ver lo que hay" para poder dar explicaciones ya que hasta ahora "hay datos" que él no tiene. "No me ponen en igualdad de posición", ha subrayado.

El letrado ha recordado que se mantiene el secreto de sumario y su cliente ha estado detenido desde las 8.30 horas de este martes. "Desde entonces ha estado encerrado y ha sido trasladado por toda España", ha añadido, recordando que ha declarado a las 15.00 horas de este jueves en Huesca.

"Tampoco creo que sea muy esperable" que declare "sobre hechos muy concretos sin saber lo que hay en el juzgado", ha comentado. Hasta ahora, han declarado cuatro de los detenidos en la Operación 'Oikos'.

OTROS DETENIDOS

El juez ha decretado libertad bajo fianza de 50.000 euros para el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, y el exjugador del Real Valladolid Borja Fernández, a quienes se les investiga como posibles autores de un delito de corrupción en el deporte y como presuntos cooperadores necesarios en un delito de estafa.

Asimismo, el juez ha decretado libertad sin fianza para el jefe de los servicios médicos de la Sociedad Deportiva Huesca, Juan Carlos Galindo, a quien se le considera posible autor de un delito de corrupción en el deporte.

Esta tarde tienen que declarar también el exjugador del Real Madrid Raúl Bravo y el exjugador de varios equipos de Primera División Carlos Aranda.