El juicio por los atentados del 17-A se suspende toda la semana por 'Filomena' y se retomará el 18 de enero

El tribunal había previsto reanudar las sesiones tras las Navidades este lunes

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017 ha suspendido todas las sesiones previstas para esta semana como consecuencia de las intensas nevadas provocadas por la borrasca 'Filomena' y ha acordado retomar la vista el próximo 18 de enero.

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, comunicó este domingo la suspensión de los juicios previstos para este lunes y martes ante la situación generada por el temporal en la Comunidad de Madrid.

No obstante, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado aplazar las sesiones previstas para esta semana para evitar cualquier dificultad de desplazamiento hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde se celebra la vista oral, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, tenía previsto reanudar el juicio tras el parón de las fiestas navideñas este lunes para continuar escuchando a los peritos que quedaron pendientes, practicar la prueba documental y dar paso a que la Fiscalía, el resto de acusaciones y las defensas anuncien las conclusiones definitivas alcanzadas y expongan sus informes finales.

Así se conocerá si el Ministerio Público mantiene las peticiones de entre ocho y 41 años de cárcel para los tres acusados o si bien modifica las penas que interesa para ellos.

La Fiscalía no incluyó en su escrito de acusación provisional ningún delito de asesinato al entender que los acusados Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza no participaron directamente en los atentados aunque sí considera que pertenecían a la célula yihadista responsable de los mismos. Este criterio discrepa con el de las acusaciones populares que llegan a pedir prisión permanente revisable para los dos primeros.

La última sesión que se celebró fue el pasado 17 de diciembre, día en el que se desarrolló la prueba pericial sobre el análisis de un teléfono móvil de Driss Oukabir, cuyas conclusiones no compartió el propio acusado que desde la 'pecera' en la que está siguiendo la vista oral gritó que el perito estaba "mintiendo".