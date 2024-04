Junqueras cree que hubiera sido "una desproporción enorme" que Sánchez dimitiese por una denuncia de Manos Limpias

Archivo - El presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, atiende a los medios de comunicación tras quedar aprobada la Ley de amnistía, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, cree que hubiera sido "una desproporción enorme" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dimitiese por la denuncia presentada por la organización Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez, alegando que la democracia "se defiende no retirándose" sino defendiendo las causas en las que se cree.

"Me parece que hay una desproporción enorme entre la causa aparente y la consecuencia que puede producirse. Entre una denuncia y una dimisión creo que hay una desproporción enorme", ha dicho el líder de ERC en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, minutos antes de que Sánchez anunciase su decisión de mantenerse al frente del Gobierno.

Para Junqueras, es "imposible" que alguien dimita solo "porque le presentan una denuncia", además de no ser habitual para un responsable político. También ha recordado que él mismo sufrió "situaciones tremendamente más difíciles" y que no se le ha ocurrido abandonar sus responsabilidades, sino que más bien le hizo tener una "convicción con más orgullo" al servicio de los ciudadanos.

"La democracia se defiende no renunciando, no retirándote, no dimitiendo, sino defendiendo tu causa y la causa que supuestamente estás convencido que debes defender", ha proseguido, para después instar a "los demócratas españoles" a plantearse en algún momento "una reforma relevante de la justicia y de un sistema judicial que admite denuncias falsas".

EL PSC HA CONVERTIDO A SÁNCHEZ EN SU CANDIDATO

Por otra parte, Junqueras ha apuntado a que el Partido Socialista de Cataluña ha convertido a Pedro Sánchez en su candidato a la Generalitat tras el anuncio del presidente de reflexionar desde el pasado miércoles sobre su continuidad en el Gobierno. En su opinión, este movimiento ha servido para que el jefe del Ejecutivo sea uno los temas centrales de la campaña.

"El candidato del PSC parece mucho más Pedro Sánchez que Salvador Illa. Y, por lo tanto, no sé si para Salvador Illa es una buena noticia que Pedro Sánchez, que es su verdadero candidato, en este momento decida marcharse", ha ironizado.