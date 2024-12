Junts coincide con Sánchez en que "no hay independencia judicial" y le dice: "Te tiene que tocar a ti para que lo veas"

Se muestra abierto a hablar de presupuestos con el Gobierno pero antes tiene que cumplir los compromisos adquiridos

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha expresado este jueves que coincide con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que "no hay independencia judicial" en España, pero le ha respondido: "Parece que te tiene que tocar a ti para que veas las cosas".

Así lo ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que cree que "no es un secreto" que desde su partido digan que "en el Estado español no hay independencia judicial", y que es algo que vienen "denunciando" desde hace "muchos" años.

"Esto lo venimos denunciando desde hace muchos años, pero parece que te tiene que tocar a ti para que veas las cosas", ha expresado Nogueras, en reacción a que Sánchez sostuviera en una copa de Navidad con periodistas en La Moncloa que el PP juega con "las cartas marcadas" en su labor de oposición, con ayuda de algunos jueces, una circunstancia que considera preocupante.

Nogueras también se ha referido a las negociaciones abiertas con el Gobierno y un posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), reiterando que su partido ha hablado "muy claro desde el minuto uno" y que van "pieza por pieza", si bien cree que después de un año de investidura el Ejecutivo "está en números rojos" y "hay demasiadas carpetas pendientes sin cerrar".

En este sentido, ha asegurado que "si se pone encima de la mesa" una carpeta sobre presupuestos, "se empezará a hablar" de ello, pero que Junts "no va a condicionar" lo que "ya está en negociación" con lo que "aún no se ha empezado a negociar".

"Cuando empecemos a negociar presupuestos, si es que algún día se empiezan a negociar, que yo lo dudo, pues lo que se negocie en esta carpeta, obviamente no lo vamos a explicar hasta que haya acuerdo, si es que haya acuerdo", ha sentenciado.

DEFIENDE LA ENMIENDA Y NO RECHAZA EL APOYO DEL PP

Cuestionada por el apoyo del PP a una enmienda de Junts para aplazar el impuesto a las eléctricas, con la oposición del Gobierno, Nogueras ha defendido que es bueno para Cataluña y "favorece" la creación de fuentes renovables y que no se suba más la factura de los consumidores, recordando que han votado a favor "prácticamente todos los partidos".

"Es una enmienda de Junts per Catalunya, no es una enmienda del PP (...) Esto es la vida parlamentaria. La política parlamentaria es hablar con todos los partidos y transaccionar y mejorar las propuestas, ha esgrimido, restando importancia a que los 'populares' apoyaran una de sus enmiendas.

"Creo que todo el mundo tiene muy claro que nosotros no entramos en este juego de esta política de trinchera. Nuestro libro se llama Cataluña y aquello que beneficia a Cataluña, ahí estará Junts. Y aquello que no tiene nada que ver con Cataluña y que no beneficia a Cataluña, no estaremos por aquí nosotros", ha concluido.