Junts lamenta la "extravagante" situación de Puigdemont y exige a PSOE no ponerse de perfil ante "jueces que prevarican"

Advierte a Sánchez que "jamás" votarán unos presupuestos que no reviertan la "injusta" situación de Cataluña



MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha lamentado la "extravagante" situación del expresidente catalán, Carles Puigdemont, ante la citación judicial por la investigación del Tribunal Supremo por la causa de 'Tsunami Democratic' y ha exigido al PSOE que deje de "ponerse de perfil" ante aquellos jueces que a su juicio están "prevaricando".

Durante su intervención en la comparecencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar de la última Cumbre Europea, Nogueras ha aprovechado su turno de palabra para sacar a debate la "persecución política" contra el independentismo existente, a su juicio, en España.

La portavoz independentista ha reclamado al Ejecutivo que cuenten con "toda claridad" lo que está ocurriendo en Cataluña antes de que se acabe convirtiendo en un problema para "todos los demócratas". "Usted, señor Sánchez, y todos ustedes no pueden seguir poniéndose de perfil ante los jueces que están prevaricando y ante quienes hacen un mal uso del Estado de Derecho", reclamaba.

VUELVE A CITAR A JUECES CONCRETOS

En ese sentido, ha lamentado que en España haya gente que se "escandaliza" porque desde Junts ponan "nombres y apellidos" a jueces que se "exceden claramente en sus funciones", citando entre esos a los magistrados Manuel García-Castellón, Manuel Marchena o Joaquín Aguirre, sin que desde la Presidencia se le llamara la atención.

Además, en esta línea, ha hecho alusión a la que considera "extravagante" situación del candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemnont, después de que la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo le haya citado como investigado para que entre el 17 y el 21 de junio declare de forma voluntaria vía videoconferencia en la causa abierta el pasado febrero por presuntos delitos de terrorismo en el denominado 'caso Tsunami Democràtic'.

"Digo extravagante por las formas, porque ahora sí que le permiten declarar por videoconferencia, cuando hasta hoy siempre le habían negado esta posibilidad. Y digo extravagante también por el fondo, porque todo el mundo sabe, aquí y en el mundo, que el presidente Puigdemont no es terrorista", ha clamado.

LOS PRESUPUESTOS SON "INSULTANTES" PARA LOS CATALANES

Nogueras ha cargado contra el líder socialista por no presentar los PGE por "puro contexto electoral" en Cataluña. "Demuestra que hacen lo de siempre, lo que no beneficia a ninguno de los 8 millones de ciudadanos de Cataluña", afeaba.

En este sentido, ha aprovechado para advertir a Sánchez de que su formación "jamás" votará unos presupuestos que "no reviertan" la situación "totalmente injusta" que sufre Cataluña, ya que, según Nogueras, los datos económicos del Ejecutivo para la comunidad autónoma no son solo "injustos", sino que son "insultantes".

"La realidad es que los ciudadanos de Cataluña son los que más pagan, pero también son los que menos dinero ganan", ha lamentado, al tiempo que ha acusado al PSOE de "incumplir" y alimentar lo que se ha convertido en un "agujero negro" en materia de financiación.

JUNTS NO TIENE LAS MANOS ATADAS

De esta manera, la portavoz independentista ha reivindicado que su formación es la "única" que puede revertir esta situación para todos los ciudadanos catalanes, incluidos los votantes de Sánchez.

"No tenemos las manos atadas, en los últimos ocho meses hemos demostrado con hechos y no con titulares vacíos, que lo que nos decían que no podía pasar acaba pasando, y que lo que nos decían que era imposible acabe siendo una realidad y lo hacemos a pesar de todas las presiones de los de siempre y a pesar de todas las críticas de los de siempre y los de siempre son aquellos que no quieren salir de su casa", ha incidido.