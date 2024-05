Junts recuerda a Sánchez que le necesita y le recrimina que ahora "llore" ante un "fango" del que se ha aprovechado

Rufián pide aumentar las multas por difamación para luchar contra las 'fake news' y reta al presidente a renovar el CGPJ sin el PP



MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que necesita sus votos para gobernar y le ha recriminado que haya asumido la existencia del 'lawfare' sólo después de que una "gota" del "estercolero" del "fango" le haya salpicado a él y su familia y que ahora "llore" ante una "máquina" de la que anteriormente se benefició, por ejemplo, cuando se activó contra los independentistas catalanes.

Así se lo ha hecho saber durante su intervención en el Pleno del Congreso, en un discurso en el que ha acusado a Sánchez de "llorar" pero "no actuar" ante la existencia de esa maquinaria política, mediática y judicial que, según Nogueras, él mismo "alimentó".

"Ustedes están de fango hasta arriba", ha sentenciado, recordando las noticias falsas sobre las cuentas bancarias de Xavier Trias que, ha dicho, le costaron la Alcaldía de Barcelona que pasó a manos de Ada Colau y el PSC. También ha incidido en que ahora el socialista Jaume Collboni gobierna en la capital catalana "gracias a los votos del PP", al que Sánchez "acusa de estar detrás de la policía patriótica que está acosando a su familia".

ELECTORALISMO Y DEBILIDAD

Nogueras ha echado en cara a Sánchez que se tomara cinco días para reflexionar sobre el 'lawfare' justo antes del inicio de la campaña catalana y le ha recalcado que "un líder tiene que ser mentalmente fuerte" y que, con esa decisión, demostró "debilidad". "Llora pero no actúa", le ha soltado, pidiéndole que no se quede en una "mera estrategia electoral" y que impulse "cambio" pero para proteger "a todos" y no sólo a él.

Además, ha hecho un análisis de las elecciones catalanas, recalcando que el PSC "no tiene votos para formar gobierno" y que no ha roto la mayoría independentista porque únicamente cuenta con 42 diputados de 135, un 31% del Parlament, aún menos, ha dicho, del 34% del Congreso que ocupa la bancada socialista.

"Está peor en Cataluña que aquí y aquí está por los pelos", ha añadido, recordando que no sería presidente sin los siete votos de Junts, y que no fue él quien ganó las elecciones del pasado mes de julio.

SIEMPRE NECESITA A OTROS

Nogueras ha retado a Sánchez a "desmentir" a quienes, como ella, creen que "solo le interesa el poder y se aliará con quien haga falta solo para conservarlo". "Usted saca pecho, con prepotencia, pero para gobernar en España o Barcelona o intentarlo en Cataluña siempre necesita los números de los demás", ha incidido.

De su lado, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también ha emplazado al presidente a pasar a la acción contra el "fango". "Usted se tomó esos cinco días pero sigue habiendo jueces y medios al servicio del PP y Vox, sigue habiendo mentiras y en España se puede saltar de medio fake en medio fake sin pisar una sola noticia verdadera", le ha recalcado.

Para empezar a actuar contra ese "fango", Rufián ha retado a Sánchez a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el PP y a subir las multas por difamación hasta los "150.000 o 200.000 euros" porque hay medios que no se podrían permitir abonar esas sanciones tan altas.

GÓMEZ VS NOVIO DE AYUSO

Respecto a las actividades profesionales de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, Rufián ha admitido que "una carta de recomendación puede ser poco ética o poco elegante", pero tras ese apunte se ha al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Entiendo que haga escarnio de eso porque es seguramente lo que está empujado a hacer, pero ¿qué pasaría si yo dijera que la pareja de una presidenta autonómica del PP se presenta con una peluca en un juzgado después de reconocer un delito fiscal se escapa en un coche para no ser visto?", le ha preguntado.

A su juicio, el PP "gana" con el tema de la esposa de Sánchez porque contribuye a que la gente crea que todos los políticos "son iguales" y ahí siempre pierde la izquierda. También ha reprochado al PP que "calle" cuando sus socios de Vox y el presidente argentino, Javier Milei, proclaman que "la justicia social es aberrante y los impuestos son un robo".

Para Rufián, lo "realmente aberrante" es que gente que vive gracias a la justicia social aplauda esas proclamas y vote a la derecha y la ultraderecha. "Esa es su victoria", ha dicho, asumiendo, además que la izquierda se hace "antipática" y tiene las de perder ante quienes priman el discurso de "las cañas" y "la libertad".

En este punto, ha insistido en la idea de que "la izquierda tiene que militar en la utilidad, llenar neveras" y dejar para luego su empeño en "filosofar" porque la gente no "entiende" sus filosofadas.

BNG: NO SE QUEDE EN EL ELECTORALISMO

El diputado del BNG, Néstor Rego, también ha reprochado a Sánchez que tras su retiro de cinco días se limitara a anunciar que seguía en la Moncloa pero no pusiera sobre la mesa "ni una sola medida para atajar la crispación y el uso espurio de medios públicos, privados y de la Justicia para atacar a los adversarios políticos".

Por eso, le ha retado a avanzar en la regeneración democrática y la ampliación de "derechos colectivos de las naciones" y le ha avisado de que, si no lo hace, todo quedará como una "maniobra partidista" y se habrá perdido una "oportunidad" para avanzar en la democracia.