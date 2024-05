Lambán: "Un socialista vino al mundo para combatir a los nacionalistas por tierra, mar y aire"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Aragón y secretario general del PSOE en la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, ha cargado contra los pactos del PSOE con los partidos independentistas catalanes manifestando con rotundidad que un socialista "vino al mundo para combatir a los nacionalistas por tierra, mar y aire".

Así se ha expresado Lambán en el acto de presentación de su libro de memorias 'Una emoción política', que ha acogido el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), y el que han asistido además el expresidente del Gobierno Felipe González, el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entre otras personalidades políticas.

El expresidente autonómico ha asegurado que los socialistas no han entendido el "nuevo punto político" y que lo han resuelto buscando "gobernanzas antinaturales". "Un socialista y un nacionalista no tienen nada que ver. Un socialista no vino al mundo para entenderse con un nacionalista. Un socialista vino al mundo para combatir a los nacionalistas por tierra mar y aire", ha apostillado, desatando el aplauso de los presentes en la sala.

Precisamente, el también senador se enfrenta a una multa que podría llegar a los 600 euros, la máxima según el reglamento interno del PSOE, por ausentarse en la votación que se llevó a cabo en el Senado sobre la Ley de Amnistía, que beneficiará a los involucrados en el proceso independentista en Cataluña, según han indicado fuentes socialistas.

A su juicio, los futuros socialistas han de encontrar "necesariamente el anclaje más firme" para construir una nueva manera de servir a España. "Mientras más tardemos en encontrar ese anclaje, más tardaremos en encontrar esa nueva manera de servir a España", ha apostillado, para reivindicar la historia española.

"Deberíamos sentirnos orgullosos y encontrar alimento cívico y político para seguir mirando adelante y para seguir haciéndolo con fuerza y con convicción", ha sentenciado Lambán, lamentando al mismo tiempo que la conexión entre el ciudadano y su comunidad política se ha ido fragmentando y que se debe reconstruir.

LEYENDAS NEGRAS

En este punto, el senador socialista ha recordado que España tiene una "historia fascinante" por sus aportaciones culturales a la historia de la humanidad que, ha argumentado, "no las ha hecho ninguna nación en el mundo".

"Somos tan imbéciles que a través de leyendas negras y otras publicidades ajenas nos hemos creído que somos malos, que fuimos a América a asesinar indios. Somos tan imbéciles que nos infravaloramos estúpidamente y admiramos en los demás medianías que sin embargo aquí en España despreciamos, siento que no son medianías sino que son brillos por los cuatro costados", ha manifestado.

En este punto de su discurso, Lambán ha hecho un llamamiento a ser "conscientes" de los problemas que atraviesa España para solventarlos insistiendo en que "ninguna fuerza política" en el país "está a la altura".

Dicho esto, Lambán también ha cargado contra el Partido Popular que, a su juicio, es "incapaz de cualquier tipo de reforma" y que "carece de espíritu reformista, de transformación en el mundo y de sentido constitucional real".