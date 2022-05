Lastra, preguntada sobre si la directora del CNI fue sustituida o cesada como dice el BOE: "llámelo como quiera"

Pide a Feijóo que "mida sus palabras" y rechaza que la salida de Paz Esteban esté relacionada con el espionaje a los independentistas

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, al ser preguntada sobre si la directora del CNI fue sustituida como dijo ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles o cesada, como dice hoy el BOE, ha espetado: "llámelo como quiera". Además, ha pedido hoy a Alberto Núñez Feijóo que "mida sus palabras" y ha rechazado que la salida de Paz Esteban esté relacionada con el espionaje a los independentistas.

Así lo ha afirmado la número dos del PSOE durante una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, convocada para responder al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien esta mañana ha cargado duramente contra el Gobierno, acusando al presidente de "dañar seriamente a España" con su "autoinmolación", por cesar a la directora del CNI a petición de los independentistas. En opinión del presidente popular Pedro Sánchez "es una caricatura de presidente".

Pero Lastra ha cargado contra Feijóo recordando la corrupción del PP y el espionaje que se produjo en el Ministerio del Interior para "taparla". Ha afirmado que hoy España tiene un Gobierno "limpio y transparente, que actúa de acuerdo con la legalidad" y le ha pedido que "mida bien sus palabras" porque "trama", ha dicho, fue lo que hizo el Ministerio del Interior por lo que hoy están imputados el exministro y el exsecretario de Estado.

Dicho esto, ha apuntado que "la triste sensación" que queda al escuchar a Feijóo es que "es más de lo mismo en el PP" y que le vale "cualquier cosa con tal de atacar al Gobierno". En este sentido, ha señalado que, ante un espionaje, en lugar de defender las instituciones, ataca al Ejecutivo. "Los líderes pasan y las prácticas permanecen", ha exclamado.

Y todo ello, antes de negar que este cese se haya producido por el espionaje a los líderes independentistas. Por el contrario, lo ha atribuido a un "fallo en la seguridad" de los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa y ha reclamado que se "desvincule" de la reivindicación independentista.

REPROCHA AL PP QUE HAYA APOYADO QUE COMPAREZCA SÁNCHEZ

Lastra también ha echado balones fuera al ser preguntada si consideraba que había sido una destitución o una sustitución teniendo en cuenta que hoy el BOE publica el "cese": "Llámelo como quiera, no seré yo quien lo llame de una manera distinta a como lo han llamado el presidente del Gobierno o la ministra de Defensa".

La número dos socialista también ha querido dejar patente su enfado contra el PP por haber apoyado la propuesta de los independentistas para que comparezca Pedro Sánchez con el fin de esclarecer el espionaje con Pegasus que desveló The Citizen Lab. "Me resulta desternillante", ha dicho en tono severo porque, ha dicho, "luego hablan de respeto al CNI y a las instituciones". Según Lastra, esta decisión la tomó "directamente el señor Feijóo", del que ha dicho que "debería caérsele la cara de vergüenza".

CONFÍA EN QUE SALGA ADELANTE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

En cuanto a la posibilidad de que salga adelante mañana la Ley de Seguridad Nacional, Lastra se ha mostrado convencida de que se aprobará y ha manifestado que le gustaría que el PP la apoyara.

Pero ha reconocido que cuando llevan una ley al Parlamento, siempre cuentan con que el PP va a votar en contra porque en la "amplia mayoría" de las ocasiones ha sido siempre así. No obstante, ha admitido que aún no les han hecho llegar nada o al menos a ella no le consta.

En cuanto a la posibilidad de que ERC pueda apoyar la citada Ley, fuentes socialistas han asegurado que, a pesar de que los republicanos catalanes estaban muy enfadados, durante estos días nunca se han roto las negociaciones y han estado hablado de numerosos asuntos pendientes. En este sentido, las fuentes afirman que aunque había "mucho cabreo" también había "mucha escenificación".