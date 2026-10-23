Leire se querella contra el PP por el vídeo con IA que le atribuye "haber contratado a matones" para "quitar" a una juez

Archivo - La exconcejal socialista Leire Díez a su salida de la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exmilitante socialista Leire Díez ha presentado una querella contra el PP por el vídeo hecho con Inteligencia Artificial (IA) que la formación política publicó esta semana, en el que una falsa Díez aparecía atribuyéndose "haber contratado a matones para quitar de en medio a una jueza", en alusión velada a la magistrada Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En un escrito remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada de Díez, Eva Bejarano, formula la querella contra el PP por presuntos delitos de calumnias con publicidad, contra la integridad moral y suplantación de identidad digital.

Como medida cautelar, la exmilitante socialista pide la retirada provisional del vídeo "de todas las cuentas y espacios digitales bajo titularidad o control" del PP en los que se encuentre publicado, así como de cualquier otra persona física o jurídica.

Díez envía este escrito al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares de Pedro Sánchez, que habría estado dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado por Díez.

Este miércoles, el PP publicó un vídeo hecho con IA en el que aparecían personalidades como Díez; Begoña Gómez, esposa de jefe del Ejecutivo; el exministro de Transportes José Luis Ábalos; el exdirigente socialista Santos Cerdán o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, todos ellos imputados en distintas causas judiciales.

HECHOS "ROTUNDAMENTE FALSOS"

"Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, pues sí, soy zurda", decía el avatar falso de Leire Díez.

Ese vídeo parodiaba, a su vez, una secuencia que el PSOE había publicado esa misma mañana en sus redes sociales, en el que Pedro Sánchez, aprovechando la visita a España del presidente argentino, Javier Milei, ironizaba con el término 'zurdo', utilizado por Milei para atacar a políticos de izquierda. "Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo", decía Sánchez.

En este contexto, la defensa de Díez asegura que el vídeo, que se ha creado "expresa e intencionadamente para humillar, vejar y provocar un menoscabo grave de la dignidad" de la exmilitante socialista", ha obtenido "más de 21 millones" de visitas.

La defensa de la exmilitante socialista incide en que "los hechos y afirmaciones contenidos en dicha publicación son absoluta rotundamente falsos", y que el PP "actuó con pleno conocimiento de la falsedad de los datos difundidos y con un temerario desprecio hacia la verdad, con el único e inequívoco propósito de menoscabar el honor y la dignidad" de Díez.

Díez asegura que como consecuencia de la publicación, ella y sus hijas "han tenido que aislarse en su domicilio", han sufrido "un ataque de ansiedad" y está "siendo objeto de todo tipo de insultos, descalificaciones y vejaciones".

"La permanencia de esta vídeo en la red está ocasionando un perjuicio irreparable, devastador e inmediato en el honor, reputación social, entorno familiar y ámbito laboral de Leire Díez, al ser percibido de forma masiva como una confesión real de un acto criminal", indica.