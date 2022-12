Letrados de la Administración de Justicia se concentran frente al Ministerio para exigir que Llop cumpla los acuerdos

Piden un aumento en la retribución salarial por las competencias que asumen en los juzgados y avisan de que irán a una huelga indefinida

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas setenta personas del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) se han manifestado este miércoles frente a la sede del Ministerio de Justicia en la calle de San Bernardo (Madrid) para exigir a la ministra Pilar Llop que cumpla los compromisos alcanzados en materia retributiva.

El portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, Francisco Aguilar, ha señalado que esta concentración tiene lugar de manera simultánea a otras muchas que se celebran hoy por todo el territorio en el marco de la huelga convocada para este día 14 y mañana 15 de diciembre.

En declaraciones a Europa Press, ha asegurado que los acuerdos que se alcanzaron con Justicia por escrito en abril y que provocaron que se desconvocara la huelga de principios de año no se han materializado en nada concreto, y de hecho ha acusado a Llop de "esconder la cabeza debajo del ala como si no fuera con ella".

Por eso, ha indicado, el sistema de Justicia "se para hoy y mañana", y ha avanzado que esperan que el seguimiento de la huelga sea parecido al de las jornadas de noviembre cuando, según sus datos, fue secundada por el 75 por ciento de la plantilla.

En este sentido, ha afeado al ministerio que justo cuando hay "miles de citaciones judiciales que se van a suspender, cuando los ciudadanos llevan mucho tiempo esperando su juicio", se pongan de perfil con los acuerdos alcanzados.

Por eso, ha avanzado que si no les convocan a una reunión con el comité de huelga y no hacen "un mínimo intento de evitar el conflicto" no les quedará más remedio que convocar una huelga indefinida en enero.

Una de las LAJ que se manifestaban frente al ministerio, Josefa Fernández, ha indicado que Llop prometió esa subida retributiva de acuerdo a las nuevas competencias del cuerpo, y ha explicado que no solo piden dinero, ya que se trata de "una reivindicación profesional por dignidad, por justicia y por igualdad" ya que ellos tienen la misma preparación que jueces y fiscales y no se les retribuye por ello "ni por la responsabilidad" que tienen en los juzgados.

27 MILLONES DEL ERARIO PÚBLICO

En el comunicado de las tres asociaciones convocantes de la huelga, recogido por Europa Press, se apunta que mientras el Gobierno compromete miles de millones de euros "en cuestiones a veces de dudoso retorno social", sin embargo niega a los LAJ una reforma de los decretos de retribución "que revertiría la discriminación" que padecen respecto de otros cuerpos igualmente dependientes del Ministerio de Justicia.

Apuntan que esa reforma sólo supondrá 27 millones al erario público, que se quedarían en 13 millones por un decreto de sustituciones que sigue en vigor.

Lamentan además que se les niegue la cláusula de enganche a las retribuciones de los jueces, "comprometida y asumida públicamente por el Ministerio de Justicia". "Lo más grave es que ni siquiera reclamamos una negociación, ésta fue aceptada en un principio por Pilar Llop y simplemente cuando llegamos a acuerdos, se negó a cumplirlos", añaden.