Las listas del PP el 29N obligan a Rueda, Mañueco, Buruaga, Llorca y López Miras a remodelar sus Gobiernos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el acto público de precampaña sobre vivienda celebrado en Sevilla. A 21 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España).- Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reclutado a varios consejeros autonómicos para las listas electorales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, lo que va a obligar a los presidentes de Galicia, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia a remodelar sus gobiernos regionales.

Feijóo ha buscado rodearse de perfiles con amplia experiencia de gestión por si consigue llegar al Palacio de la Moncloa y, con ese objetivo, ha decidido incorporar a sus candidaturas tanto a consejeros de CCAA como a numerosos alcaldes en ejercicio.

El PP aún no ha desvelado sus listas completas para las generales pero, por lo pronto, Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana) y Fernando López Miras (Murcia) tendrán que realizar crisis de gobierno tras la salida de alguno de sus consejeros para ocupar un escaño en las nuevas Cámaras de la XVI legislatura, que se constituirán el 23 de diciembre.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) considera incompatible ostentar al mismo tiempo la condición de consejero autonómico y concurrir como candidato a diputado. Por lo tanto. esos consejeros deben dejar sus responsabilidades en los Ejecutivos regionales.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL DE RUEDA

En el caso de Galicia, la consejera de Política Social e Igualdad, Fabiola García, ocupará el segundo puesto de la lista al Congreso por la provincia de A Coruña que encabeza Miguel Tellado, secretario general del PP. Además, el PPdeG ha confirmado que el hasta presidente del Parlamento autonómico, Miguel Santalices, concurrirá por Ourense al Senado.

De esta forma, la confección de candidaturas de Feijóo provoca un impacto significativo en la política gallega, ya que acarrea cambios en el Gobierno que preside Rueda y también en el Parlamento de Galicia. En las generales de 2023, Feijóo ya incorporó en sus listas a personas de la Xunta de su estrecha confianza como Francisco Conde, que había sido su vicepresidente primero y consejero de Economía. Además, fichó a Pedro Puy, exportavoz del PP en el Parlamento de Galicia; a Álvaro Pérez, exsecretario general de Presidencia de la Xunta; y a sus dos estrechas colaboradoras, Marta Varela y Mar Sánchez.

CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE CYL Y CONSEJERA DE TURISMO DE MURCIA

También el presidente de Castilla y León debe acometer una crisis de su Gobierno después de que el PP de Valladolid haya propuesto a la consejera de Educación, María Pardo, como cabeza de cartel al Congreso por esa provincia.

Mañueco ha anunciado este mismo viernes que María del Valle Ares, actual secretaria general de la Consejería de Educación, será la nueva consejera que sustituya a Pardo, "una magnífica consejera de Educación durante estos meses, con capacidad, compromiso y mucho trabajo", según ha escrito en 'X'.

Asimismo, Feijóo ha elegido a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes de Murcia, Carmen Conesa, como número tres en la lista del Congreso del PP murciano. Su incorporación a esta candidatura la obliga a abandonar el Ejecutivo regional antes del 26 de octubre y deja pendiente quién asumirá sus competencias.

Está por ver si el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, nombra a otra persona para este cargo o decide que sus funciones las asuma otra consejería, dado que Murcia es una de las autonomías que irá a las urnas en mayo de 2028.

DOS CONSEJEROS DE CANTABRIA EN LISTAS Y UNA CONSEJERA DE LLORCA

En el caso de Cantabria, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de Cantabria, Isabel Urrutia, encabeza la candidatura del PP de Cantabria al Congreso. Será Juan Ignacio Sáez Bereciartu, hasta ahora director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, el que le sustituirá en el Gobierno cántabro que dirige Buruaga.

Además, Luis Martínez Abad deja de ser consejero de Cultura, Turismo y Deporte para para ir de número 2 en la candidatura del PP cántabro al Senado en las elecciones generales. Tamara González, actual directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, ocupará su puesto en la Consejería.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, confirmó este jueves que su consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, encabezará la lista del PP al Congreso por Castellón, un puesto que en las generales de 2023 lideró el expresidente de la Comunitat Valenciana Alberto Fabra.

Pérez Llorca, que tendrá también que remodelar su Ejecutivo autonómico, afirmó que es una "magnifica noticia" la designación de Albalat. "Estoy muy contento de esa noticia", declaró a los medios desde Castelló de la Plana.

En la lista por Baleares al Congreso que encabeza el presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí Bosó, ocupará el 'número dos' Antònia Roca, que ostenta en la actualidad la vicepresidencia primera del Consell de Mallorca y es consellera insular de Cultura y Patrimonio. Esto obligará también a una remodelación en ese órgano de Mallorca.

NUMEROSOS ALCALDES EN LAS LISTAS DE FEIJÓO

Aparte de consejeros autonómicos, Feijóo ha fichado para las listas electorales a numerosos alcaldes. El primero que anunció el pasado fin de semana fue el de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona (Barcelona), que será 'número uno' del PP al Congreso en la candidatura por Barcelona.

Además, formarán parte de las listas la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la alcadesa de Huelva, Pilar Miranda, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que encabezan las listas al Congreso de sus respectivas provincias.

También hay varios regidores en el Senado que acompañarán a Feijóo en las listas de las generales de noviembre. Es el caso del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que vuelve a encabezar la lista del partido por su provincia en la Cámara Alta.