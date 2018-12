Llamazares y Garzón irán a las urnas en 2019 con Actúa para aglutinar a la izquierda descontenta y combatir a Vox

Publicado 15/12/2018 14:02:10 CET

El ex coordinador general de IU evita desligarse inmediatamente de la coalición y tiende la mano a Unidos Podemos para futuras alianzas electorales

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El partido político Actúa, que cuenta con promotores como el ex coordinador general de IU Gaspar Llamazares y el exjuez Baltasar Garzón, concurrirá a las elecciones europeas, municipales y parte de las autonómicas que se celebran el próximo año con el objetivo de aglutinar a la izquierda descontenta y desmovilizada y frenar el auge de la extrema derecha en Europa, después de la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz.

Actúa, que nació como plataforma política a principios de 2017 para transformarse ya en partido político ese verano, ha congregado a más de 300 personas en el Auditorio de la sede de la UGT en Madrid y ha presentado las bases de su programa político de cara a los comicios municipales, autonómicos y europeos de mayo de 2019.

De cara a las elecciones europeas, en las que la formación ve clave frenar "la amenaza de la extrema derecha", la formación se integrará en el espacio Primavera Europea, liderado por el griego Yanis Varoufakis. Actúa, que se autodefine como "un proyecto en construcción", reconoce que no podrá concurrir a todos los comicios autonómicos y municipales al estar en fase de "implantación", pero subraya que lo hará en todos aquellos lugares en los que permita "sumar" a la izquierda.

En Madrid capital, por ejemplo, el partido ya adelanta que se integrará en la plataforma Más Madrid que encabeza la actual alcaldesa, Manuela Carmena, ya que consideran que "la mejor manera" de aportar en Madrid es dar "continuidad a un proyecto progresista y de izquierdas".

Entre los promotores de Actúa se encuentra el exjuez Baltasar Garzón; el actual portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias, Gaspar Llamazares; o la exalcaldesa de San Fernando de Henares (Madrid) Montserrat Muñoz de Diego, que fue expulsada de IU en 2015 junto a sus compañeros que rechazaron afiliarse a la nueva federación creada en Madrid.

UNIDOS PODEMOS TIENE LA OFERTA ENCIMA DE LA MESA

Llamazares, que suscribió este jueves un manifiesto muy crítico con el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha evitado desligarse de manera inmediata de IU --coalición de la que fue coordinador general y que prohíbe que sus miembros se presenten a procesos electorales contra IU-- y ha subrayado que su compromiso hasta el final de la legislatura autonómica sigue estando con IU en el Parlamento asturiano.

El ex coordinador general de IU ha tendido la mano a esta coalición y a Podemos en pro de futuras alianzas electorales, y ha aseverado que Actúa permanecerá "hasta el final con la vocación de acordar", eso sí, con "un programa de cambio; no uno de confrontación".

Según entiende, las elecciones andaluzas celebradas el pasado 2 de diciembre demuestran que debe aparecer "un nuevo sujeto" político en la izquierda que contribuya a su "reconstrucción". Llamazares ve "agotada a la izquierda de gobierno", la que representa el PSOE, y cree que la confluencia Unidos Podemos no se ha ganado "la confianza" del electorado.

El político asturiano ha rechazado que la división de voto en la izquierda entre partidos pequeños pueda favorecer aun más a la implementación de Vox. "La aparición de Vox nos demuestra que hay una competencia virtuosa en la derecha, es decir, que tres partidos de la derecha no solamente no pierden escaños, sino que los ganan. Yo me pregunto por qué no va a ser posible en la izquierda una competencia virtuosa que permita que una parte del electorado que se siente huérfano de izquierdas pueda sumar escaños y pueda ganar elecciones", ha argumentado.

UN PROYECTO ALEJADO DEL INDEPENDENTISMO Y EL CENTRALISMO

Así, Llamazares ha apostado por un proyecto "federal claro" que se aleje "tanto del independentismo" como de "la amenaza de la extrema derecha". En este sentido, el exmagistrado Garzón entiende que Actúa permitirá "aglutinar" el voto de aquellos ciudadanos que siendo progresistas no acuden a votar o se sienten "desilusionados".

Muñoz de Diego, por su parte, ha reivindicado el "pistoletazo de salida" que da hoy Actúa y ha llamado a combatir la irrupción de Vox y de "discursos extremadamente radicales". "Queremos un país solidario, de la convivencia, de la colaboración, y una forma de hacer política que tiene que ver con el consenso y el acuerdo", ha manifestado la exregidora de San Fernando, quien ha apuntado que "lo mejor que se puede hacer" ante la extrema derecha es "no tener miedo".