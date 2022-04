Lobato asegura que el Ayuntamiento "ocultó" los contratos de las mascarillas a la Funeraria en la que trabaja su padre

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha aclarado este jueves que el Ayuntamiento de Madrid "ocultó" a los servicios jurídicos de la funeraria en la que trabaja su padre, los contratos de las mascarillas.

Así lo ha expuesto Lobato en declaraciones a los periodistas después de que en la Sesión de Control al Gobierno la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya hecho alusión a la información publicada por 'Okdiario', sobre que la empresa pública de los Servicios Funerarios de Madrid habría autorizado la compra de casi 11 millones de euros a cambio de material sanitario desde el Consistorio, empresa en la que trabaja el padre de Juan Lobato.

"Hoy se ha sentido acorralada y ha decidido pasar una línea que es mentir claramente sobre una cuestión que tiene que ver con mi padre. Le pido que rectifique y pida disculpas por haber mentido en sede parlamentaria. Ella conoce la decisión que tomó el PP en el Ayuntamiento: Que la empresa funeraria pagara los importes de esos contratos de emergencia pero que fuera el Ayuntamiento quien los tramitara para evitar que esos contratos pasaran por los servicios jurídicos de la funeraria donde trabaja mi padre", ha expuesto.

En este punto, el también secretario general del PSOE-M ha defendido que "no han tenido nada que ver los servicios jurídicos de la funeraria, en absoluto, y que ni siquiera se les informó de ninguno de estos contratos ni se les comunicó ni se les pidió el informe".

A su juicio, fue "a decisión del PP lo que consiguió que se ocultara al servicio jurídico de la funeraria la información de estos contratos y dar el visto bueno de estos contratos". "No solo miente Ayuso, sino que nos acaban de reconocer hoy con esta información cómo trataron de ocultar la tramitación de esos contratos en este caso al servicio jurídico", ha sostenido.

Además, ha pedido a la presidenta que permita la comisión de investigación sobre contratos, a la cual su padre "estaría encantado de acudir para explicar cómo se ocultó esa tramitación a los servicios jurídicos en los que se trabaja, dejándoles fuera de todo conocimiento".

"Yo tengo un padre abogado, pero quien se ha llevado más de un cuarto de millón de euros es el hermano de la presidenta que debería dar explicaciones y no tratar de desviar la atención con mentiras tan burdas (...) No aparece la firma de mi padre en ninguno de los contratos que tiene que ver con los de emergencias. La funeraria no tramitó ninguno de esos contratos para evitar que mi padre y el resto de técnicos tuvieran que informar", ha insistido.

Así, ha agregado que pagó la funeraria pero quien tramitó "fue el Ayuntamiento", algo que se "ocultó" a los servicios jurídicos y que tendrán que explicar "los responsables políticos".