López Miras tacha de "alarmante y triste" la citación a Sánchez para explicar "lo que no ha querido" en el Congreso

Descarta convocar elecciones tras la ruptura con Vox: "El Gobierno está en disposición de dar estabilidad a los murcianos"



MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha tachado de "alarmante, sorprendente y triste" que el juez Juan Carlos Peinado, encargado en el proceso de instrucción contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; haya llamado a declarar al líder socialista en calidad de testigo para el próximo 30 de julio.

"Es un episodio más de esta serie alarmante, sorprendente y triste para los españoles y para la democracia", ha mantenido el presidente 'popular' de Murcia antes de la Dirección Nacional del PP, en Madrid; para posteriormente achacar la falta de explicaciones por parte del líder socialista. "¿Por qué su mujer --la de Sánchez-- hacía negocios con empresarios en la Moncloa?", se ha preguntado.

"Para la ciudadanía no tiene que ser nada estimulante ver cómo el juez cita como testigo al presidente del Gobierno para que explique lo que no ha querido explicar en el Congreso de los Diputados", ha zanjado el presidente murciano.

"LA SITUACIÓN EN CANARIAS ES ALARMANTE"

Sobre si el PP debería abstenerse o votar a favor de la reforma de la Ley de Extranjería para que los inmigrantes menores de edad no acompañados puedan ser trasladados a otras comunidades autónomas, López Miras ha explicado que "no se puede apoyar una ley en la que las comunidades autónomas son decisivas y no se cuenta con las comunidades autónomas".

Aún así, ha reconocido que "la situación que se está viviendo en Canarias es alarmante" antes de cargar contra un Ejecutivo nacional con "cero capacidad de gestión" y que a su juicio "no ha hecho nada" durante dos años a pesar de que los 'populares' y sus gobiernos autonómicos lo hayan denunciado.

"Quieren imponer una ley que luego no da respuesta a un problema que en cierta parte han generado --desde el Ejecutivo nacional-- o no ha dado la respuesta debida", ha apostillado para explicar un posible voto en contra del PP sobre la reforma de la norma.

DESCARTA CONVOCAR ELECCIONES

Preguntado sobre si cree necesario convocar elecciones en la Región de Murcia tras la ruptura de los 'populares' con Vox, López Miras ha descartado esta posibilidad asegurando que su Gobierno "está en disposición de dar estabilidad a los murcianos".

Así, al ser recordado que algunos sondeos le otorgan mayoría absoluta a su formación en el caso de unas nuevas elecciones autonómicas, ha mantenido que "no se puede someter a los ciudadanos a un proceso electoral por el interés de un partido".

"Creo que los procesos electorales tienen que ser cuando toquen y que es responsabilidad de los gobiernos dar estabilidad y solucionar los problemas de los ciudadanos, no generarles más problemas y más tensión", ha apostillado descartando una convocatoria electoral próximamente en la Región de Murcia a pesar de gobernar en mayoría simple tras la ruptura del PP con el partido de Santiago Abascal.