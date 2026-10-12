Maíllo (IU) se muestra "optimista" sobre un Frente Amplio "potente" y pide no entrar en el "fulanismo"

El coordinador Federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, se ha mostrado "optimista" ante la articulación de una "amplia" candidatura electoral "potente y unificada" de la izquierda, y ha pedido dejar a un lado el "fulanismo".

"No entremos en el fulanismo, no es momento ahora de ver nombres sino de expresar la voluntad inequívoca de ir en un Frente Amplio que dé respuesta a los anhelos de mucha gente", ha señalado Maíllo en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

A su juicio, es determinante ir con una propuesta política "relevante" y "determinante" en las elecciones, y eso solo es posible, según ha añadido, con una "gran candidatura amplísima, abierta" en la que "no se vete a nadie". Por ello, ha apelado a la "inteligencia" y a la "responsabilidad" para responder al "mandato popular" y "no desperdiciar ningún voto".

Respecto a la decisión de Gabriel Rufián de concurrir con ERC, el líder de IU ha asegurado que era una situación prevista y que Rufián va a "empujar" para que haya una gran alianza a la izquierda del PSOE. "No creo que haya ningún elemento significativo por el hecho de que haya hecho lo que estábamos convencidos de que iba a hacer", ha señalado Maíllo, subrayando que su formación "no le suelta la mano a nadie".

Maíllo ha anunciado que ha despejado su agenda para realizar "esfuerzos máximos" con el objetivo de que este viernes haya una "noticia" favorable sobre un acuerdo de confluencia electoral. "Estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo, me siento optimista", ha insistido. Si bien, ha precisado que van a "necesitar" suerte. "La vamos a necesitar pero la vamos a tener", ha concretado.

El coordinador federal de IU ha destacado que "cuando la izquierda en España se moviliza, es absolutamente invencible" y "derrotaría" cualquiera de las "peores" previsiones.

También ha advertido de que solo con un "bloque rocoso, fuerte, sólido y unitario" pueden "impedir" que gobierne la derecha y la extrema derecha con el líder de Vox, Santiago "Abascal, como vicepresidente. "Necesitamos movilización en las calles, votos en las urnas y valentía en las instituciones", ha insistido.

Sobre la ley de nietos, Maíllo ha indicado que no entendería que el Tribunal Supremo mantuviera la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por esta vía porque sería "un golpe más" al respeto institucional en España. "Si el TS no cuestiona el derecho a la nacionalidad, ¿cómo impide el derecho consustancial a esa nacionalidad?", ha planteado, tachando la situación de "obtusa, sorprendente y delirante". "Estaríamos ante un condicionamiento del TS en las elecciones generales", ha zanjado.