Última hora del 29N y la actualidad política, en directo: precampaña y elecciones generales 2026

Flores y velas en homenaje a Maricarmen Abascal durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha confiado este jueves en los instrumentos de "transparencia" que tiene la democracia española ante los procesos electorales y ha recordado la "larga experiencia de compra de votos o de intentos de compra de votos por parte del PSOE" en la comunidad andaluza.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid, con motivo de su asistencia a la Junta Directiva Nacional del PP.

Después de que algunos compañeros del PP hayan sembrado dudas sobre el voto por correo, Moreno ha señalado que España es una "democracia consolidada y tiene sus mecanismos y sus instrumentos de transparencia": "Yo confío plenamente en nuestro sistema democrático, como no puede ser de otra manera".

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