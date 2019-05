Maíllo (PP) cree que detrás de la elección de Iceta como presidente del Senado hay "un guiño" a los independentistas

Publicado 09/05/2019 14:06:46 CET

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora portavoz adjunto del PP en el Congreso y actual senador electo del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha señalado este jueves que la propuesta de que Miquel Iceta (PSC) sea presidente de la Cámara Alta supone "un guiño al mundo independentista" y a los nacionalistas por parte del Gobierno para mantener el "buen rollo" y "como mínimo mantener la gobernabilidad en España".

En declaraciones a los medios en el Senado, Maíllo ha calificado de "supina ingenuidad" que el PSOE haya propuesto como presidente a Iceta cuando aun no es senador. "Es la primera vez que se propone un candidato para el Senado que no es senador", ha explicado, para apuntar que lo que suele ser un mero trámite en los parlamentos autonómicos para designar senadores, en el Parlament catalán "hace mucho tiempo que la normalidad no existe".

"En el Parlament las cosas son diferentes. Me ha parecido una supina ingenuidad proponer como candidato a alguien que no es senador, es una ingenuidad, un error, allá ellos", ha sentenciado.

"NUEVA ETAPA CON ILUSIÓN"

Martínez-Maíllo, que ha acudido este jueves al Senado a presentar sus credenciales como senador electo y a completar la documentación para tomar posesión del escaño el próximo día 21, ha señalado que llega a esta nueva etapa con la ilusión de servir a asu partido y al país. Así, añade que a pesar de que le califiquen de parlamentario veterano, sólo llevaba en el Congreso desde 2015 y ni siquiera ha sido "capaz de agotar una legislatura entera".

"En cualquier caso estoy con ilusión de ir a otra cámara, que no conozco tanto", ha dicho, para acto seguido recordar que sí la conoció cuando pusieron en marcha el 155 tras el 1-O. Ahora, ha añadido, tendrán "más trabajo" porque son menos los senadores 'populares' (perdieron la mayoría absoluta tras las generales), y esto les llevará a tener que "desplegar la capacidad de entendimiento y diálogo" con otras fuerzas parlamentarias.

No obstante, ha recordado que llegan a la Cámara Alta "muchos más senadores con experiencia en la gestión" y ha asegurado que parlamentariamente esto "va a ayudar bastante". Por último, Maíllo ha rehusado responder a si se ve como portavoz del grupo y ha recordado que eso lo decide el partido, que hay muchas opciones y que "seguro que acertará".