Maite Pagaza (Cs) califica de "ejercicio de puro cinismo" el "perdón" de Otxandiano: "No condena porque no quiere"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Ciudadanos y víctima del terrorismo Maite Pagaza ha calificado este viernes de "ejercicio de puro cinismo" las palabras del candidato a lehendakari por EH Bildu, Pello Otxandiano, en las que pedía "perdón" si podía haber herido "la sensibilidad de las víctimas de ETA" al evitar calificar a la organización criminal como terrorista y hablar de "grupo armado". "No condena porque no quiere condenar", ha asegurado Pagaza.

"Es un ejercicio de puro cinismo. Lo interesante, lo importante, es conocer la estrategia del mundo de EH Bildu, que efectivamente son ETA. Los políticos del mundo de ETA que no han condenado --el terrorismo-- y no lo van a condenar a no ser de que realmente la sociedad vasca y española les ponga contra las cuerdas, no solo en campaña electoral sino todo el tiempo", ha expresado Pagaza en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

En este sentido, ha explicado que, en sintonía con el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), pensaba que las palabras de Otxandiano pidiendo "perdón" a aquellas víctimas que se hubiesen sentido ofendidas son "un ejercicio de puro cinismo". Así, ha asegurado que Otxandiano "no condena porque no quiere condenar" y que su "objetivo a largo plazo" es "poder reescribir la historia".

1.596 HOMENAJES A ETARRAS EN CUATRO AÑOS

De este modo, Pagaza ha denunciado que se han producido "1.596 homenajes a etarras solo en cuatros años, sin contar el año 2024" y que "en el País Vasco sigue habiendo una libertad de conciencia muy amordazada" ya que el terrorismo ha servido "para amedrentar muy a largo plazo".

Asmismo, la eurodiputada de Ciudadanos ha cargado contra el Partido Socialista por sus pactos con la izquierda abertzale asegurando su "táctica sólo tiene como objetivo el poder" y que, de esta manera, va a ocurrir a medio plazo "una especie de catástrofe final".

Además, Pagaza, que previamente había anunciado su intención de abandonar el Parlamento Europeo como eurodiputada del partido 'naranja', ha explicado que no está abierta a ofertas políticas de otras formaciones políticas ya que nunca ha "pensado en la política como una carrera".