La manifestación por la unidad de España en Madrid acaba en las cercanías del Congreso

Publicado 04/01/2020 15:26:44 CET

Ha reunido a 15.000 personas, según la Delegación del Gobierno

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La manifestación desarrollada este sábado en la plaza de Colón de Madrid por la unidad de España, convocada por una representación de la sociedad civil, ha reunido a 15.000 personas, según la Delegación de Gobierno en Madrid.

Al término de la concentración bajo el lema 'Por el futuro de España Unida', cerca de 200 personas se han dirigido a las proximidades del Congreso de los Diputados, donde se celebra la sesión de investidura de Pedro Sánchez, para protestar contra el acuerdo entre PSOE y ERC, y han lanzado consignas como "Con terroristas no se negocia".

Una vez allí, y con la Carrera de San Jerónimo cortada por la Policía Nacional (nueve furgonetas y una veintena de agentes se han desplegado por seguridad en ese tramo), los manifestantes han clamado 'por una democracia de verdad' y han arropado a los agentes desplegados al grito de 'ésta es nuestra policía'.

Con gorros rojigualdas, banderolas de la Legión y protegidos del frío envueltos en banderas de España, los concentrados han coreado también en contra de la investidura de Sánchez al que acusaban en cartelones de "trolero e infame", le calificaban de 'okupa' y delincuente, y señalaban que 'España se merece otro presidente'.

También se han escuchado cánticos contra el secretario general de Podemos y socio de Gobierno de Sánchez, Pablo Iglesias, al que entre gritos le mandaban a Venezuela y del que han llegado a decir 'rata de cloaca, sal de la butaca'.

En las cercanías del Congreso también se han escuchado cánticos referentes a la situación en Cataluña con menciones al president de la Generalitat, Quim Torra, al que le desean un tiempo en prisión ("Torra a la mazmorra").

FAMILIAS, ABUELOS Y JÓVENES

Desde las 12.30 horas, familias con niños pequeños, abuelos y jóvenes que portaban banderas de España se han concentrado en la calle Goya, esquina con la calle Alcalá, desde donde han avanzado para finalizar en la emblemática plaza de Colón una hora más tarde con la lectura de un manifiesto.

Durante la manifestación se han escuchado gritos como "España no se rompe", "No somos fachas, somos españoles", "España unida jamás será vencida" y "España no se vende, se defiende".

Muchos de los asistentes han cargado contra el presidente del Gobierno en funciones durante la manifestación, que ha discurrido sin ningún incidente, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

Aunque no estaba reivindicada por ningún partido político, han asistido tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

El alcalde ha defendido que "quien pacta con los que quieren romper España, no merece ser presidente del Gobierno de España", mientras que Villacis ha señalado que la legislatura nueva le preocupa porque no se sabe "cuáles son los peajes que ha prometido Sánchez".

La manifestación fue convocada por un grupo de jóvenes de la sociedad civil liderados por Íñigo Fernández de Araoz bajo el lema 'Por el futuro de España Unida' para reclamar el diálogo entre representantes políticos con el objetivo de preservar la unidad nacional.

Los convocantes insistieron en rechazar "todo tipo de violencia física o verbal" y no apoyar "ningún tipo de descalificación personal" en la manifestación al tratarse de una iniciativa que "no es para crispar aún más la situación política".

Otros representantes políticos como la secretaria general del PP de la Comunidad de Madrid, Ana Camíns, y el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, también han asistido a la convocatoria.