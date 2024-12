Mañueco asegura que hablará con Sánchez "cuantas veces sea necesario" porque lo que importa es CyL

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado este martes que su mandato como jefe del Ejecutivo es trabajar por la Comunidad Autónoma y ha aclarado que si ese objetivo conlleva hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como hizo el pasado 22 de noviembre, lo hará "cuantas veces sea necesario" y con un espíritu reivindicativo.

"Lo importante es esta tierra y las gentes de esta tierra", ha aseverado Fernández Mañueco que en su 'cara a cara' con el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan García-Gallardo, que ha acusado al presidente de la Junta de haber "legitimado" con su foto a Pedro Sánchez cuando habría que "descabezarlo y derribarlo" porque "no hay un PSOE bueno".

Fernández Mañueco ha explicado al que fue su socio de Gobierno hasta el pasado mes de julio que el pasado 22 de noviembre se reunió con Sánchez como hizo en julio de 2022 cuando el de Vox era vicepresidente, "y no le pareció mal".

"En aquel momento fui a Moncloa a reivindicar lo mismo que ahora las infraestructuras para Castilla y León y no le pareció mal", ha relatado el presidente que ha vuelto a afear que García-Gallardo dejase el gobierno por mandato de Madrid tras lo que ha zanjado: "No trate de engañarnos, no cuela (...) usted no es creíble".

"Con el PSOE no hay nada que negociar", ha reiterado en tres ocasiones por su parte Juan García-Gallardo para quien no hay otra prioridad para las gentes de Castilla y León "que echar al Gobierno socialista que está arruinando y quitando las libertades a los españoles y, muy especialmente, a los españoles de la España olvidada".

El de Vox ha ironizado sobre la confirmación de Alberto Núñez Feijóo de que Fernández Mañueco va a volver a ser el candidato del PP en Castilla y León "porque está más en forma que nunca" y ha advertido de que si se repiten los números que hay ahora tendrá que eliminar el Impuesto de Patrimonio y la ideología de género que enfrenta a hombres y a mujeres y dejar "fuera" la Agenda 2030, la memoria histórica y la política de fronteras abiertas y las políticas de efecto llamada que colaboran con las mafias del tráfico de personas.

A esto ha añadido un "fuera" a las políticas de promoción del aborto que no dan información y alternativas a las mujeres para zanjar: "Si usted no pone fuera de sus políticas y de su Gobierno todo lo que propone la izquierda, tarde o temprano el que va a estar fuera es usted".