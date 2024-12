Margallo acusa a Puigdemont de tergiversarle para insinuar que supo de los atentados de 2017 y no hizo nada

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo ha acusado este miércoles al expresidente catalán Carles Puigdemont de haber tergiversado el fondo y la fecha de una frase pronunciada por él para intentar vincularle con la "teoría de la conspiración" y trasladar que tuvo conocimiento de que se iban a producir los atentados yihadistas de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils y no hizo nada.

Ha sido durante su intervención ante la comisión del Congreso que investiga esos atentados que dejaron 16 muertos y que tuvieron lugar cuando Margallo ya ni siquiera era ministro del Gobierno de Mariano Rajoy.

"¿Quién me pudo decir que iban a pasar cosas en Cataluña con antelación de un año? ¿Cómo iba yo a saberlo? Si hay alguien en esta sala que crea que si yo hubiese sabido que iba a haber una tentativa y podía evitarlo no lo hubiese hecho, eso sería lo peor que me ha llamado en mi vida", ha comentado el exministro en su intervención inicial.

Margallo ha circunscrito a las "redes sociales" la "teoría de la conspiración" de la que, según ha denunciado, se le ha querido hacer partícipe atribuyéndole la "afirmación ultrajante" de que tenía conocimiento de que esos atentados se podían producir y no lo advirtió.

En este contexto, se ha referido a tres declaraciones suyas recogidas por la prensa que se han utilizado para señalarle, especialmente a una utilizada en un libro por el expresidente Carles Puigdemont.

CAMBIO DE FECHAS

Así, ha relatado que el 10 de septiembre de 2016 pronunció la siguiente frase: "El desafío soberanista es el más importante que tiene España, ya que de una crisis se sale, un ataque terrorista se supera, pero la disolución de España es absolutamente irreversible".

Tras indicar que al hablar de crisis se refería a las crisis económicas y que el atentado en el que pensaba era el del 11 de marzo, Margallo se ha quejado de que Puigdemont, en su libro, situó esa frase el 13 de agosto de 2017. "Tres días antes decía que de un atentado se sale, pero de una independencia, no, y ahora tenemos el atentado", escribió el expresident, según ha leído Margallo.

Además, Margallo ha querido dejar claro que él cesó en noviembre de 2016 y que ya no tenía "conexión ninguna" con las personas responsables del CNI. Es más, ha deslizado que no tuvo "relaciones idílicas" con la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de la que dependían los servicios de inteligencia.

NO TIENE NINGUNA LÓGICA

El diputado de Bildu Jon Iñarritu ha renunciado a interrogar al compareciente alegando que pensar que él era "conocedor de que un Estado pudiera hacer una barbaridad así no tiene mucho" sentido como tampoco que lo anunciara.

Desde Junts, Pilar Calvo le ha preguntado si en alguna ocasión había relacionado el independentismo con el radicalismo islámico, a lo que ha negado con la cabeza. También le ha pedido cuentas por la 'comisión Montserrat' creada, según ha dicho la diputada, "para controlar la acción exterior de la Generalitat" y le ha preguntado si habían detectado que Marruecos estuviese "favoreciendo" el independentismo islámico. El exministro ha comentado que sólo habían detectado movimientos favorables a la independencia desde los países Bálticos y Escocia".

Preguntado por el diputado de Sumar Eloi Badia si tuvo conocimiento que de que CIA habría avisado a los Mossos de la posibilidad de atentados en Cataluña, ha explicado que la única vez que le llegó información de los servicios secretos estadounidenses fue a través del CNI, en 2013, cuando se le avisó de que había que "frenar el paso" al avión del presidente boliviano Evo Morales procedente de Moscú porque viajaba abordo el exespía Edward Snowden.