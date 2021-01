Pide "no entrar en polémicas estériles" con Madrid y dice que todavía no se pueden valorar los daños

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que no va a "entrar en polémicas estériles" con el Ayuntamiento de Madrid sobre si la ciudad debe ser considerada como zona catastrófica y ha indicado que "no se pueden evaluar los daños" hasta que "no se retire la nieve" que se ha acumulado durante el temporal.

Marlaska ha señalado que fue "una mala interpretación" su primera valoración sobre la decisión del Consistorio de estudiar que se declare a la capital como zona catastrófica. A su juicio, ahora es el momento de "la recuperación" y dar "respuesta" a los ciudadanos ante una situación que continúa siendo de "alerta".

En una entrevista en el programa 'La noche en 24 horas' de TVE, recogidas por Europa Press, Marlaska ha reconocido los "daños significativos" en la capital y las "alteraciones a la vida diaria común" que ha provocado el temporal 'Filomena', "con muchos negocios que se han paralizado".

Sin embargo, ha aclarado que fue "una mala interpretación" sus declaraciones en la rueda de prensa del domingo, en las que aseguró que "no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados" como para declarar la ciudad de Madrid zona catastrófica por el temporal de nieve, tal y como estudia el Ayuntamiento. "Expuse que estamos en el momento de la recuperación y de las respuestas, todavía en alerta. Estamos evaluando los daños", ha subrayado.

En su opinión, todavía "no se pueden evaluar los daños" hasta que "no se retire la nieve". "Tenemos que contar con el auxilio de los ayuntamientos y comunidades autónomas que nos tienen que trasladar los datos relativos a los daños causados", ha explicado Marlaska, al tiempo que ha recordado que esos datos "ya se están solicitando". "Pero estamos en situación de alerta, en el momento de la respuesta y la recuperación. Esto no ha terminado. La evaluación definitiva de los daños y el compromiso del Gobierno en dar respuesta en ese ámbito es permanente", ha insistido.

Sobre las críticas del PP, el titular de Interior ha defendido que no va a "entrar en polémicas estériles" sobre si Madrid debe ser considerada como zona catastrófica y ha apuntado que "todos estamos de acuerdo" en "cubrir las necesidades y los daños" a las personas que lo hayan sufrido y "fomentar en el menos tiempo posible la vuelta a la normalidad" con una "respuesta efectiva, inmediata y directa".