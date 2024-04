Maroto (PP) expresa su "vergüenza ajena" por la decisión de Sánchez: "Otro capítulo de bochorno, populismo y victimismo"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Senado, el 'popular' Javier Maroto, ha señalado que ha sentido "vergüenza ajena" por la decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de continuar al frente del Gobierno tras cinco días de reflexión. "Otro capíutlo de bochorno, populismo y victimismo", ha denunciado.

A través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, el vicepresidente del Senado ha reaccionado de esta manera al anuncio que ha realizado este lunes por la mañana Pedro Sánchez después de cinco días de reflexión tras la apertura de diligencias contra su mujer, Begoña Gómez.

"Ha llegado el lunes. Y todos lo hemos comprobado. Se queda. "He decidido quedarme", ha dicho. Que realmente significa "SOLO YO soy el bien. Si me queréis, votadme". Otro capítulo de bochorno, populismo y victimismo. Ósea, otro capítulo de Sánchez. Yo he pasado vergüenza ajena", ha declarado Maroto.