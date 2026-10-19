Más de 10 millones de pensionistas podrán votar en las generales del 29N, casi el 30% de los censados en España

Archivo - Una persona ejerce su derecho a voto durante las elecciones generales,. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESSS) -

Mas de 10 millones de personas mayores de 65 años tienen derecho a voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un colectivo cercano al 30% del censo de los residentes en España. Las pensiones están siendo uno de los temas de precampaña, con voces del PP y Vox cuestionando la viabilidad futura del actual sistema público de prestaciones.

Además, este sábado hay convocada en Madrid una manifestación de pensionistas para reclamar una subida del 6% de las pensiones en 2027 para compensar la pérdida de poder adquisitivo ante el aumento del coste de la vida.

En concreto, según los datos de la Oficina del Censo Electoral, recogidos por Europa Press, de los 35.958.711 personas residentes en España que podrán votar, 10.182.154, el 28%, tienen más de 65 años.

A esta cifra habría que añadir las personas que superan esa edad pero que viven en el extranjero, pero el Instituto Nacional de Estadística no ofrece datos desglosados por edad de los 2.769.645 personas inscritas en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA).

EL 56% SON MUJERES

Entre los 10.182.154 electores pensionistas residentes en territorio nacional, 5.719.335 son mujeres, el 56,1%, mientras que 4.462.821 (el 43,8%) son hombres.

En comparación con las cifras de las generales del 23 de julio de 2023, el número de pensionistas censados en España ha crecido en 72.223 personas (un 0,7%) pues han pasado de los 10.109.931 de hace poco más de tres años a los 10.182.154 actuales.

Andalucía es la comunidad autónoma donde hay más electores de esta franja de edad, con un total de 1.665.642 inscritos en el censo. Le siguen Cataluña (con 1.590.701), la Comunidad de Madrid (1.354.087 electores) y la Comunidad Valenciana (1.033.850 personas). Por circunscripciones, la primera es Madrid (1.354.087) y le siguen Barcelona (1.171.538), Valencia (554.765) y Sevilla (381.787).