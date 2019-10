Más País reconoce que no tienen avales para presentarse en Barcelona, pero esperan conseguirlos

Publicado 07/10/2019 13:05:26 CET

MADRID 7, (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Más País por Vizcaya y exasesor del comisionado para la Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena, Txema Urkijo, ha reconocido que la formación de Íñigo Errejón sigue sin tener los avales para poder presentar la candidatura en Barcelona, pero espera conseguirlos.

"No sabemos todavía si nos presentaremos, estamos en la recogida de avales y esperamos que sí", ha admitido Urkijo en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que no está preocupado por esa cuestión. "Mi preocupación ahora no es esa", ha señalado.

Este lunes se cierra el plazo para inscribir las listas en las juntas electorales provinciales de las candidaturas que concurrirán al Congreso y al Senado en las elecciones del 10 de noviembre, y Más País todavía necesita conseguir 5.000 firmas antes de medianoche para poder presentarse en la circunscripción de Barcelona al no presentarse en coalición con Equo.

RESPONDE A PODEMOS

Por otro lado, ha defendido a Más País de las críticas de Unidas Podemos, que han acusado a la formación de Errejón de presentarse a los comicios para dar el gobierno "gratis" al PSOE, algo que Urkijo considera que responde a la lógica de campaña.

"Me parece razonable que cada partido que compite con los demás utilice eslóganes electorales para defender su idea", ha respondido el candidato del partido de Errejón.

El también exasesor de la Oficina de Víctimas del Gobierno Vasco ha asegurado que se presenta por Más País en Vizcaya por "un acto de responsabilidad" y para "construir ilusión en el ámbito de frustración de la izquierda". "Comparto plenamente el planteamiento político de Más País y conozco cómo funciona esto, la manera de concebir la política de Carmena", ha señalado.

A su vez, ha explicado que su formación se presenta con un criterio para no dividir a la izquierda, ni fragmentar el voto, y por esto Más País se presenta en las circunscripciones donde pueden conseguir representación.

"No se pueden hacer afirmaciones categóricas de que nuestra irrupción pueda traer un mal resultado para la izquierda, como no ocurrió para la derecha en Madrid o Andalucía", ha justificado.

"La diversidad en la oferta electoral puede hacer que llegue a un número mayor de electores y mejorar el ámbito progresista en este caso", ha defendido.