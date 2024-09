Mazón asegura que su gobierno está "más que dispuesto" a "contribuir y trabajar" por la financiación local

El 'president' considera "muy complicado" trabajar con un gobierno que "no sabemos lo que quiere ni lo que propone"



VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que su gobierno está "más que dispuesto a contribuir y trabajar" por la creación de un plan de financiación local para que los ayuntamientos "dejen de ejercer competencias impropias sin ningún tipo de esquema de financiación".

En estos términos se ha expresado este lunes Mazón a preguntas de los medios tras la visita realizada al CEIP Carles Salvador con motivo del inicio del curso escolar, a la que han acudido también el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá.

"La actual Generalitat Valenciana está más que dispuesta a contribuir y a trabajar" en esta cuestión, ha indicado Mazón, preguntado por unas declaraciones de Catalá en las que ha afirmado que le gustaría que abordara esta cuestión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Cuando la alcaldesa era concejala y portavoz en la oposición y yo presidente de la Diputación, una de las conversaciones más habituales que teníamos era sobre la famosa segunda descentralización de España", ha destacado.

En este sentido, ha afirmado que "si las comunidades autónomas tenemos competencias impropias y nos toca abordar incluso competencias con falta de recursos", los ayuntamientos "son los que están en primera línea".

Así, Mazón ha aseverado que "nadie como las entidades locales tienen que ejercer competencias impropias sin ningún tipo de esquema de financiación". "El nuestro es malo --ha continuado en referencia al modelo-- pero es que las entidades municipales ni siquiera lo tienen y están afrontando todos los días competencias que no les son propias". "No tiene ningún sentido que no completemos el desarrollo constitucional de España", ha censurado.

"PRIMERA DESCENTRALIZACIÓN INCONCLUSA Y MAL FINANCIADA"

"Hubo una primera descentralización, en mi opinión, inconclusa y mal financiada, pero hay una segunda que está pendiente, que tiene que ser complementaria y que tiene que ser paralela a la financiación autonómica, que es la municipal", ha subrayado.

En este punto ha ejemplificado: "Cuando llueve, en cualquier pueblo, en cualquier municipio, el primer paraguas que busca un ciudadano es en su ayuntamiento y le da igual si tiene la competencia de paraguas, de lluvias o de protegerse de la misma, pero lo primero que va es al ayuntamiento y el ayuntamiento normalmente, con competencias, sin competencias, con recursos, sin recursos, le da el paraguas y se las apaña".

"Eso no puede seguir así", ha dicho en relación al Ayuntamiento de valència pero también al "último municipio de menos habitantes de la Comunitat Valenciana", que "necesitan esa segunda descentralización y necesitan un plan de financiación local en el que, desde luego, el Gobierno del cambio, la actual Generalitat Valenciana, está más que dispuesta a contribuir y a trabajar", ha apostillado.

"PISTOLETAZO DE SALIDA"

Por su parte, Catalá ha agradecido el respaldo por parte del 'president' de la Generalitat a la demanda de un sistema de financiación local y ha censurado que "el pistoletazo de salida lo tiene que dar el gobierno de España" aunque considera que "ya llegamos muy tarde" a reformarlo.

A este respecto, ha señalado que en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es un tema que "no dejamos de abordar" y ha insistido en la necesidad de una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, según ha explicado, "desde el inicio de la legislatura no ha tenido a bien todavía sentarse con la FEMP" para "desarrollar ese modelo".

Así, la primera edil cree "un pistoletazo de salida necesario" la Conferencia de Presidentes donde espera que el jefe del Consell traslade la necesidad de abordar "en el seno de la FEMP y en otras entidades este tipo de modelo". "Es muy importante tener la complicidad del 'president' Mazón que, como ha dicho, desde su estapa de presidente de la Diputación de Alicante, es muy conocedor de estas dificultades", ha apuntado.

"FALTA DE SERIEDAD ESPECTACULAR"

Por otro lado, interpelado por si ya se conoce la fecha de la Conferencia de Presidentes, el 'president' ha dicho: "¿Sabes qué pasa con Pedro Sánchez? Que nos dice que va a haber un concierto y por la tarde dice que no se llama concierto (...) Dice que nos va a llamar y tampoco sabemos si nos va a llamar o no". "Con Pedro Sánchez nos movemos en el terreno de salvar el día y la frase del Twitter", ha resaltado.

Respecto a la posibilidad de la condonación de la deuda, Mazón ha señalado que "esto es lo que parece esta mañana" y que esta tarde "ya veremos". "No sé si hay concierto o no hay concierto, si es cupo o no. No sé si ahora vamos a hacer una España federal, que antes resultaba que no se atrevían", ha destacado.

"Hasta el propio presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha dicho que no sabe exactamente si se ha firmado algo con el separatismo catalán. Convendrá usted que esto no es serio, ¿no? ¿Cómo vamos a responder a cuestiones que son filtraciones a un medio digital un día, frases sacadas de contexto otro? Es que es muy complicado trabajar con seriedad con un gobierno que no sabemos lo que quiere ni lo que propone, y que no sabe ni siquiera ponerle el nombre a lo que ha pactado con unos señores. Es muy complicado y falta de seriedad es espectacular", ha censurado.