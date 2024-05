Mazón celebra que "Feijóo lidera un PP más fuerte" y que "hay alternativa al sanchismo" tras las elecciones catalanas

Insta al independentismo a "reflexionar" tras un "retroceso histórico": "Está visto que la vía del 'procés' no es la buena"



VALENCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha celebrado los resultados del PP en las elecciones de Cataluña que, a su juicio, demuestran que el jefe de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "lidera un Partido Popular cada día más fuerte".

"Los gobiernos del PP demuestran que hay alternativa a la deriva 'sanchista'", ha escrito en redes sociales, tras dar la enhorabuena al candidato del PSC, Salvador Illa, como ganador de los comicios catalanes de este domingo. Y ha destacado el resultado del PP catalán y de su candidato, Alejandro Fernández, por "provocar la mayor subida de toda la noche electoral pasando de 3 a 15" escaños.

En cualquier caso, ha asegurado que "hoy no ganan o pierden los partidos". "Hoy iba de frenar al separatismo y acabar con el 'procés', y los partidos que apoyan a España y la Constitución han superado a los que no", ha aseverado.

En este sentido, ha insistido, en declaraciones a los medios tras la presentación este lunes del Plan Simplifica, que "está visto que la vía del 'procés' no es la buena". "La vía de la ruptura social, el independentismo y el separatismo no es la buena y los 'procés' no son buenos", ha sostenido, y ha defendido que "es posible parar el 'procés' y hablar de otro proceso". "En la Comunitat Valenciana se ensayó un 'procés' y conseguimos pararlo y empezamos a abrir los brazos a otra manera de trabajar", ha asegurado.

A su juicio, tras los comicios, es necesario "reflexionar muy seriamente" sobre los resultados, pues, ha señalado, "el retroceso --del independentismo-- es histórico". "Merece una reflexión que la sociedad catalana empieza a dar la espalda a esas maneras de desunir", ha considerado, y ha instado a los partidos independentistas a "reflexionar por todo lo que han hecho tan mal de desunión durante este tiempo".

"OTRA REFLEXIÓN EN POSITIVO"

No obstante, ha apuntado que se debe hacer "otra reflexión en positivo": "No la de destruir nada, sino la de cómo vamos a empezar a construir los constitucionalistas, los de la unión, los de la vertebración, los del diálogo, los de querer llevarnos bien". "Creo que es una reflexión que hay que hacer con generosidad, con altura de miras", ha agregado.

Así, se ha mostrado "convencido" de que "todos los partidos que de verdad, y no solo de boca, estamos a favor de este diálogo y de construir una Cataluña en el marco del diálogo, la pluralidad, la diversidad, pero de la coordinación con toda España y del sentido común, tenemos que hacer una reflexión".

Para Mazón, "el único camino que es el camino de la Constitución". "Y entiendo que a partir de hoy, a partir de mañana, vamos hasta abrir un proceso: el separatismo, uno que debía hacer hace mucho tiempo, y el constitucionalismo, que debe hacer por el respaldo importante que ha tenido en las urnas", ha expuesto.

"SÁNCHEZ ALIMENTA A PUIGDEMONT"

Preguntado por si cree que las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han influido en la pérdida de escaños del conjunto de partidos independentistas, ha censurado que "Sánchez básicamente lo que ha hecho ha sido impulsar a Puigdemont, que un poco más y consigue que no haya mayoría de otro tipo". "Quién más ha alimentado a Puigdemont ha sido Sánchez, si esto es un avance del constitucionalismo, pues bueno, yo creo que es una reflexión que también habrá que hacer", ha expresado.

"Impulsar a Junts y a Puigdemont como se ha impulsado no me parece el mejor favor a los constitucionalistas ni al Estado de Derecho ni a la Constitución", ha criticado, a la vez que ha agregado que "no se trata de hacer lecturas". "Yo creo que más que adjudicar culpas o responsabilidades, lo que se trata de hacer es una reflexión sobre cómo empezamos a construir aquí", ha remarcado.

"LUCHAR CONTRA LA DISOLUCIÓN DE ESPAÑA"

En esta línea, Mazón ha reiterado la importancia de la "reflexión", "más que la asignación de culpas o quien se merece un 9, quien se merece un 8, quien se merece un 7". "Algunos hemos luchado contra la disolución de España mucho tiempo, en este caso desde el Partido Popular", ha remarcado, y ha hecho hincapié en que su formación "no sólo acepta, sino que promulga la diversidad, la pluralidad en España y las distintas identidades territoriales dentro de un marco común, que es ese gran proyecto de éxito que es España y su Constitución".

"A partir de ahí hay reflexiones que todos van a tener que hacer, pero todos, todos. El PP tiene una primera muy buena, que es la de haber quintuplicado sus apoyos, en una comunidad donde algunos nos llamaban marginales. Yo creo que son algunos como los que nos llaman marginales todavía hoy, después de lo que ha pasado, los que tienen que hacer una reflexión", ha manifestado, y ha concluido que la reflexión "más dura y más sensata" es la de "mirarse al espejo", algo que, ha apostillado, es lo que "debe hacer desde anoche el separatismo".