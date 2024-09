Mazón ve normal manifestarse contra el cupo catalán y dice no tener buenas expectativas de cara a la reunión con Sánchez

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que manifestarse contra la financiación singular acordada por PSC y ERC para Cataluña sería algo normal porque su comunidad es "la peor financiada de España", a la vez que ha expresado que para la reunión prevista para la próxima semana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus expectativas "no son muy buenas".

Así lo ha dicho el presidente valenciano en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Comité Ejecutivo Nacional que celebra el PP este lunes.

Preguntado sobre si cree que para merece la pena sacar protestar en las calles por el pacto fiscal para Cataluña al igual que se hizo contra la Ley de Amnistía, Mazón ha señalado que para él es algo "habitual", porque la comunidad que dirige es "la peor financiada de España desde hace demasiados años" y "han sacado a la gente a la calle muchas veces".

"Hombre, si por perdonar injustamente a unos cuantos, hemos explicado claramente en cualquier foro, incluso en el de la calle, la injusticia que eso significa, imagínese cuando se trata de los derechos sanitarios, porque la financiación básicamente es la sanidad pública, los servicios sociales y la educación pública de más de 5 millones, casi 5 millones y medio de españoles que viven en la Comunidad Valenciana", ha subrayado.

Según Mazón, la Comunidad Valenciana irá "hasta donde haga falta" para evitar que se perjudique la solidaridad entre territorios. "Aquellos que antes hablaban de solidaridad, ahora son los que deciden que quien más tiene, menos ponga para todos. Es la primera vez que yo lo he visto en la historia de España, de los socialistas e incluso de los liberales. Pensaba que había un consenso generalizado con esto, hasta que ha llegado el PSOE catalán y el PSOE de Valencia abanicando, claro", ha criticado.

CRITICA QUE ILLA DIGA A LOS DEMÁS CÓMO GOBERNAR

En cuanto a la reunión que mantendrá con Sánchez el próximo 4 de octubre en el Palacio de La Moncloa, Mazón ha afirmado que "las expectativas no son muy buenas", dada "la trayectoria del Gobierno de en estos últimos años con la Comunidad Valenciana".

"No es que no sea nada halagüeña, sino que además no se cumple y se mantiene la situación de injusticia extraordinaria", ha insistido, para mencionar el agua de la Albufera y el recorte del trasvase Tajo-Segura, o los "más de 3.000 millones" adeudados por la dependencia.

En cualquier caso, Mazón ha expresado que acudirá a esa cita con "el mayor respeto institucional" y ha defendido que "cada uno tiene que ejercer de su autogobierno como corresponde".

Así, se ha diferenciado del presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, al que ha criticado que "no solamente quiere lo máximo contra los demás en su autogobierno, sino que ahora empieza a decir lo que tienen que hacer los demás, lo cual es el colmo".

"Tiene el Gobierno más caro de la historia de Cataluña, con más asesores que Cataluña, con más embajadas que nunca", ha resaltado, para reprochar a Illa que pida a las comunidades que no bajen impuestos para tener más dinero, cuando la Comunidad Valenciana ha "sufrido un infierno fiscal" con el PSOE.

RECURSOS INSUFICIENTES PARA INMIGRACIÓN

Respecto a inmigración, Mazón ha sostenido que dependerá de los recursos con los que cuenten, y "son escasos", el número de menores inmigrantes que puedan acoger.

"Se está consolidando una falta de recursos por parte del Gobierno. Eso para mí sí que es ser inhumano, porque a nosotros nos están acusando de ser inhumanos cuando tenemos nuestros centros por encima del 160%. Es que ese examen ya lo hemos superado. Es el Gobierno que no ha superado el examen de la humanidad a la hora de tener los recursos suficientes para tratar con dignidad a los que ya están aquí", ha recriminado.

Mazón ha calificado de "trampa saducea" la estrategia del Gobierno central. "Porque nos acusan de tener a los menores en condiciones de hacinamiento y en situaciones de colapso, y dicen que los tratamos mal a los que ya están, pero a la vez nos llaman inhumanos y decimos que estamos colapsados y necesitamos recursos para poder atender a algunos más que puedan venir", ha añadido.

El mandatario valenciano ha reivindicado, en este sentido, que el único que está velando por abordar el problema migratorio es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.