Melilla pide al Gobierno que negocie la reapertura de la aduana con Marruecos y que afronte la crisis migratoria

Juan José Imbroda reclama el pago de 130 millones de euros por la acogida de menores migrantes no acompañados

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que negocie la reapertura de la aduana con Marruecos y ha pedido que afronte la crisis migratoria, además del pago del déficit de 130 millones de euros por la acogida de menores extranjeros no acompañados.

Imbroda ha denunciado las dificultades para la economía de Melilla debidas al cierre de la frontera comercial con el reino alauí en agosto del año 2018. "No se puede permitir esa injusticia tan flamenca", ha declarado.

El presidente de Melilla ha explicado que entre las peticiones expuestas durante la reunión con Pedro Sánchez también se encuentra exigir a Marruecos que cumpla con el régimen de viajeros. "Cuando sale uno de Melilla para Marruecos, la autoridad de Marruecos no te deja pasar ni un paquete de frutos secos, entonces se produce un hecho ya que es humillante", ha explicado.

Imbroda ha manifestado que este hecho y los precios de los billetes de avión desde la Península a Melilla son obstáculos "para activar una economía basada en el turismo".

Respecto a las aerolíneas, el presidente autonómico ha comentado que debe declararse "la obligación de servicio público en las líneas aéreas de Madrid y Málaga con Melilla", denunciando los altos precios de los billetes --alrededor de mil euros, ida y vuelta, según ha comentado--, lo que a su juicio perjudica al turismo.

DÉFICIT POR LA ACOGIDA DE MENORES NO ACOMPAÑADOS

Imbroda ha señalado que Melilla tiene "un déficit de menores no acompañados con la Administración Central de más de 100 millones de euros".

"Nosotros en Melilla no tenemos ese problema tan grave como el que pueda tener Ceuta o pueda tener Canarias. Nosotros ya lo tuvimos en los años 2012 y 2014", ha explicado sobre la crisis migratoria que sufren la ciudad vecina y el archipiélago.

El presidente autonómico ha informado que en 2018 el centro de acogida de menores extranjeros no acompañados estaba capacitado con 400 plazas y acogía a 1200 menores. "Entre el dinero que se ha remitido la Administración Central a Melilla, el que nosotros hemos gastado en todos estos años, hay un déficit de 130 millones en contra nuestra", ha expresado.

Imbroda ha pedido a Pedro Sánchez que el Ejecutivo pague ese déficit porque "esos menores extranjeros pasan por una frontera que cuida al gobierno central y que, según esa frontera esté más o menos cuidada, pasarán más o menos".

A su vez, ha incidido que el problema está provocado por "una falta de atención fronteriza" y ha sentenciado que la administración central "tiene que involucrase legislando nacionalmente".

El dirigente del PP ha subrayado que la cuestión migratoria en menores no es solo "un problema de las comunidades autónomas", aunque sea su competencia según la ley del menor aprobada en 1996 que, a su juicio, no recoge "el fenómeno de la inmigración de menores extranjeros no acompañados". "Esto necesita una respuesta unitaria. El Gobierno Central tiene que estar a la cabeza. Y tiene que poner recursos también a las comunidades autónomas y hablar con todas. Pero tiene que dar el primer paso", ha insistido.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

Por otra parte, Imbroda ha reclamado la encomienda de la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Melilla al gobierno autonómico porque, según ha denunciado, es "desastrosa". Entre sus quejas, ha dicho que la ciudad autónoma no tiene una unidad de ictus. "Que haya que acudir a un avión para que se pueda trasladar el enfermo, para que sea tratado en cualquier punto peninsular, con lo importante que son los primeros momentos para eso, eso no se puede consentir en el siglo XXI, ni en Europa", ha afeado.

Así, ha sentenciado que hace falta "que se gaste el dinero porque esto no funciona", reclamando que hay un hospital nuevo sin abrirse y que las guardias en pediatría y ginecología están "apretadísimas".

Por otro lado, Imbroda ha informado que el gobierno autonómico está sufragando el gasto público universitario "para que se den titulaciones y grados en Melilla que no se darían si no se hiciera", y ha explicado que se están invirtiendo siete millones de euros en nuevas titulaciones "sin tener la competencia ni responsabilidad de la universidad pública".

Imbroda ha manifestado que desea hablar de un sistema de financiación "bilateral y colectivo" dentro de la Conferencia de Presidentes y en el Consejo Sectorial de Financiación. "No se puede tirar de la manta cada uno por un lado", ha expresado. También ha propuesto realizar un convenio entre la ciudad autónoma y la administración central: "Se firmaría el presupuesto durante cuatro años y nosotros solucionaríamos nuestros problemas".

RESPUESTA DEL GOBIERNO

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido después que el Gobierno de Sánchez ha aumentado en un 52,1% la financiación a Melilla en comparación con el Ejecutivo de Rajoy, a la vez que ha destacado que los funcionarios de la Intervención General del Estado han recibido 41 millones de euros "en entregas a cuenta, un 13,1% más".

Torres ha dicho que el Gobierno atenderá "con el máximo rigor las peticiones" de Imbroda, por ejemplo, con respecto al aeropuerto o al ámbito sanitario, si bien ha recordado que con Sánchez se retomaron obras como la del Hospital Universitario de Melilla, y ha puesto en valor la bonificación de la Seguridad Social al 50% para las empresas de Ceuta y Melilla que adoptó el Ejecutivo en un real decreto.

Sobre financiación, el ministro ha compartido con el presidente de Melilla que se decida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al tiempo que, sobre la crisis migratoria, ha insistido en que el Gobierno "está a la cabeza" de la solución, por lo que ha reiterado un acuerdo con el PP para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para "una solidaridad obligatoria en el conjunto del territorio".