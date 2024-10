Michavila (GAD3) acusa a Tezanos de "manipular" con sus barómetros y de generar "fake news" con su metodología

Cuestiona que la inmigración sea el principal problema para los españoles, como dice el CIS, y lo achaca a la estrategia de Tezanos

El sociólogo y presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha proclamado este jueves desde el Senado que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, dispone de una forma de trabajar y de unas estimaciones con el propósito de "manipular", a la vez que ha denunciado que su metodología genera "fake news" y "mentiras".

Así se ha expresado Narciso Michavila durante su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de José Félix Tezanos al frente del CIS. Desde aquí, el presidente de GAD3 se ha ofrecido a mantener una conversación con él para intentar matizar algunas cuestiones de metodología.

Después de una primera intervención técnica y con varias críticas a la gestión de Tezanos, la senadora por Geroa Bai Uxue Barkos ha preguntado directamente a Michavila si le estaba acusando de manipular en el CIS.

"No sé si hay intencionalidad de manipular. No tengo, en todo el análisis científico, ninguna prueba que me lleve a pensar que las estimaciones y la forma de trabajar del actual equipo del Centro de Investigaciones Sociológicas no tenga otro propósito que manipular", ha replicado Michavila.

NO SON ERRORES

Con todo, Michavila ha reprochado a Tezanos que eliminara las series para que los periodistas pudieran ir viendo todas las series de todas las preguntas que se iban haciendo y, por su parte, lo haya sustituido por una nota de prensa.

Esto, bajo su punto de vista, no provoca errores, sino que acaba generando 'fake news' y "titulares falsos". "La nota de prensa de CIS antes de las europeas decía que el PSOE lograría ser la primera fuerza en las elecciones al Parlamento Europeo, ese titular es falso, no es un error, es una 'fake news'", ha añadido Michavila.

LA INMIGRACIÓN

Del mismo modo, Michavila se ha referido a unos de los últimos barómetros que ha realizado el CIS, en el que se señala que el principal problema para los ciudadanos es la inmigración. "Es mentira y los medios, por desgracia, no tienen la capacidad de poder verlo", ha alertado.

Según ha detallado, el CIS a finales del año 2019 decidió "trocear el problema de la política como fuera contratos menores" y preguntar sobre varias cosas relacionadas con este ámbito.

"Curiosamiente la inmigración no lo han codificado diciendo pues el exceso de extranjeros, los pobres que vienen y que están muriendo en nuestras costas o el racismo de los españoles. No. O sea, es concepto inmigración. Ninguno de los otros conceptos se está desagregando. El único que se desagrega son los problemas políticos en general, que se están desagregando ahora", ha censurado.