Militares saldrán a la calle en septiembre en defensa de unas retribuciones justas

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han anunciado la convocatoria el próximo mes de septiembre de una manifestación en Madrid en defensa de unas retribuciones justas y adecuadas a su "profesionalidad y disponibilidad total".

AUME, ATME, ASFASPRO y UMT se han unido para denunciar años de "inacción" por parte de los distintos responsables del Ministerio de Defensa. "No somos mano de obra barata, callada", han advertido después de la experiencia del coronavirus, que ha demostrado que los militares han trabajado "codo con codo" con otros gremios para paliar la crisis sanitaria.

Según han reivindicado, los valores de "obediencia, rápida actuación, profesionalidad indudable y disponibilidad total" deben tener un reconocimiento en derechos laborales y retributivos que las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas llevan ya años reivindicando.

Pero además, denuncian que su situación salarial se agrava tras la "justa y merecida" equiparación a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CFSE) mientras "se deja de lado" a los militares.

"Estamos hartos. Hartos de recibir solamente palabras, felicitaciones, porque con los elogios no se pagan las facturas y no se dignifica nuestra situación personal", avisan insistiendo en que sus "paupérrimas" nóminas no se ajustan a la labor desarrollada por os miembros de las Fuerzas Armadas.

"Por ello nos vemos obligados a levantar la voz, volvernos visibles y mostrar nuestra indignación por la parálisis ministerial en este tema y por la falta de sensibilidad ante la grave situación de este colectivo", explican.