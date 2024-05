El ministro Torres insiste en su reunión con Aragón pese al 'no' de Azcón: "Si no se escucha a la ONU, mal vamos"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a defender la comisión bilateral con Aragón para las discrepancias sobre la ley de concordia aprobada por PP y Vox pese a la negativa del Ejecutivo de Jorge Azcón a acudir esta reunión, al que ha espetado que "si no es escucha a la ONU, mal vamos".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la inauguración de las Jornadas de Alta Inspección Educativa, Torres se ha pronunciado de esta manera sobre la negativa del Gobierno de Aragón a participar de esta comisión bilateral al considerar que se trata de un "acto electoral".

El ministro ha recalcado que es "contundente" el informe de los relatores de la ONU sobre la derogación de la ley de memoria democrática en Aragón: "Vulneran los Derechos Humanos, invisibilizan a las víctimas de la dictadura".

De esta manera, Torres ha desdeñado los argumentos de Jorge Azcón para rechazar esta comisión bilateral en los que decía que no se iba a sentar con Pedro Sánchez: "No, no se sienta Pedro Sánchez, es una norma regulada en la que los servicios jurídicos ante una discrepancia o varias discrepancias se sientan en una mesa".

Y SI NO, AL TC

"Lo normal, lo lógico, lo natural sería que eligiera sentarse el gobierno de Aragón para ver si hay posibilidades de acuerdo y si no, después del plazo que se establece, pues ir en este caso el Gobierno de España al Tribunal Constitucional, pero en un error de planteamiento absoluto y por lo tanto de reafirmación en lo que acaban de aprobar, dicen que no quiere saber nada del gobierno de España", ha dicho Torres.

En este punto, ha repetido a Jorge Azcón "que no es el Gobierno de España, sino que son los relatores de la Organización de las Naciones Unidas quienes hacen un estudio pormenorizado de su derogación y que concluye que vulneran los derechos humanos"

"Si no se le escucha a la ONU, mal vamos, ¿no?", ha espetado Torres, que a su vez se ha dirigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que "diga claramente a sus presidentes que el camino no puede ser más que el de defender la democracia, los Derechos Humanos, las resoluciones de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional".