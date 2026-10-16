Minuto de silencio en el Congreso en memoria de Maricarmen, fallecida tras ser desahuciada

Archivo - La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, al inicio de una reunión de la Diputación Permanente d - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano de la Cámara que permanece activo tras la disolución de las Cortes, ha iniciado su reunión de este viernes guardando un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que falleció el pasado 7 de octubre tras ser desahuciada de la vivienda en la que llevaba viviendo setenta años, y también de recuerdo a las dos últimas mujeres asesinadas en crímenes de violencia de género.

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha abierto la sesión invitando a los diputados a rendir homenaje a esas tres mujeres y todos los asistentes se han puesto en pie para guardar un respetuoso un minuto de silencio,

Desde hace meses las sesiones plenarias del Congreso se han abierto frecuentemente con un minuto de silencio en recuerdo a víctimas de violencia de género, y en esta ocasión se ha decidido añadir un homenaje a Maricarmen Abascal, cuyo desahucio motivó la presentación de dos decretos leyes del Gobierno que, al ser derogados por falta de apoyo, precipitaron el adelanto de las elecciones generales del 29 de noviembre.