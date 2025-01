Moncloa culpa a Feijóo de tumbar las ayudas por la DANA y la subida de pensiones: "Es un frívolo"

El Gobierno asegura que el PP deberá "dar la cara", pero promete "no dejar tirados" a jubilados, usuarios de transporte y valencianos

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha cargado la responsabilidad de la caída de las pensiones de jubilación, las ayudas al transporte público y a los afectados por la DANA, incluidos en el decreto 'ómnibus' que previsiblemente el Gobierno no será capaz de convalidar por el voto en contra del PP y Junts.

No obstante, desde Moncloa cargan exclusivamente contra el líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo, al que tachan de frívolo y de no preocuparse por los jubilados, los usuarios del transporte o los afectados por la catástrofe en la Comunidad Valenciana.

"Feijóo se llena la boca hablando de Valencia, pero cuando tiene la ocasión de demostrar si la apoya tras la catástrofe de la DANA, da la espalda a los valencianos. Nada le importa. Todo le vale. Es un frívolo", trasladan fuentes gubernamentales.

En este sentido, señalan que si se confirma el voto en contra este mismo miércoles, "será lamentable que el PP persista en una oposición tan destructiva", haciendo hincapié en que sus intereses no son los de los ciudadanos y solo pasan por la "supervivencia de un Feijóo cuestionado dentro y fuera de su partido".

Sin embargo, el Gobierno asegura que seguirá trabajando y "no va a dejar tirados" ni a los pensionistas, ni a los usuarios de transporte público ni a los valencianos.

EL PP DEBE DAR EXPLICACIONES, EL GOBIERNO NO

En la misma línea, una vez que PP y Junts han adelantado que votarán en contra del decreto, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dice que tendrán que "dar la cara" ante los ciudadanos y explicar las consecuencias de su 'no'.

En términos similares, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, insiste en que "tendrá que haber explicaciones" de quienes votan en contra de "mejorar la vida de los ciudadanos" y no del Gobierno. "Los que votan no son los que tienen que dar explicaciones, no nosotros", ha zanjado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.