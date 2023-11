Montero critica que Sánchez y Díaz pretenden echar a Podemos del Gobierno

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Apela directamente al presidente al decir que "está en su mano" decidir si les incluye en el Ejecutivo



MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha advertido al presidente, Pedro Sánchez, y a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de que pretender "echar a Podemos" del Gobierno dificultará "enormemente" que se pueda "pasar de las palabras a los hechos", así como "frenar la ofensiva reaccionaria" desplegada por la derecha y el poder judicial.

En declaraciones a los medios en el Congreso tras la intervención en el Pleno del candidato socialista, la 'número dos' de los morados ha apelado directamente a Sánchez, pues está en "su mano" decidir si Podemos forma parte o no del Ejecutivo dado que sería bueno disponer de una auténtica coalición o si se va a un modelo donde mande solo el PSOE.

"La pregunta de la legislatura y de la investidura es si Podemos va a estar o no en el gobierno. Nosotras hemos sido muy claras. Queremos seguir transformando nuestro país", ha desgranado.

Durante su comparecencia ha enfatizado que es "necesario" que las palabras del presidente en funciones de cara a su investidura se conviertan, de forma "valiente", en hechos.

PODEMOS DEMUESTRA QUE NO SE PONE DE PERFIL

"De nada sirve hablar muchas veces de feminismo si tú mismo le has dicho al país, como es el presidente, que el feminismo molesta a tus amigos de 40 y 50 años. De nada sirve hablar de Palestina si no estamos exigiendo e imponiendo sanciones económicas ejemplares a Netanyahu y a todos los responsables de este genocidio si no rompemos ya las relaciones diplomáticas con Israel", ha lanzado para indicar que la experiencia dice que al PSOE "le cuesta muchísimo" cumplir sus compromisos.

"Si me lo permiten, el hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a poderos del gobierno creo que va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos, que es lo que verdaderamente necesitamos para frenar esta ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde el poder político y también desde el poder mediático y el poder judicial", ha añadido.

Por tanto, ha reclamado que una seña de identidad de Podemos es no ponerse de perfil y que todo el mundo en España con independencia del sentido de su voto sabe que el partido morado resiste en los "momentos difíciles", no solo cuando se trata de frenar a la derecha