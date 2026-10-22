Montero dice que lo "democrático" es que se escuchen todas las opciones, tras las propuestas de debate de PSOE y PP

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la Sede de Podemos, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, ha expresado en declaraciones a los medios este jueves que desde Podemos consideran que lo "democrático" es que la gente "pueda escuchar y conocer todas las opciones" del panorama político, en referencia al cruce de propuestas de debates electorales en formato 'cara a cara' y a cuatro de PSOE y PP.

Estas declaraciones se producen después de que el PSOE haya aceptado un 'cara a cara' entre el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 16 de noviembre en una cadena privada, pero expresase que quiere que el debate a cuatro, junto a los líderes de Vox y Frente Amplio sea en TVE y no en Atresmedia como pretendía el PP.

Por su parte, los 'populares' han rechazado que ese debate a cuatro sea en el ente público y han criticado el "intento de boicot" de los socialistas a Atresmedia, recalcando que era la cadena en la que "hace tres años sí le valía debatir a Pedro Sánchez". "No habrá debate a cuatro en RTVE", han zanjado fuentes 'populares'.

En clave electoral, Montero ha expresado que el 29N "lo que está en juego es que la gente pueda mirar para arriba" y que "se deje de culpar de los problemas al de al lado o a quien está abajo".